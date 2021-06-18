Российская экономика напоминает телегу с дряхлой лошадью, которая завязла в непролазной грязи: ни назад, ни вперед. Но режим это вполне устраивает, потому что у власть имущих нет никакой цели. Богатые в большинстве своем обогатились, бедные угомонились. В связи с пенсионной реформой у каждого гражданина России отобрали примерно по 1 миллиону рублей, но почему-то в устах для чиновников власти это не означает «отнять и поделить»!

Когда кто-то в Думе осмеливается предложить разделить бремя санкций и прочих экономических неурядиц между богатыми и бедными,– подавляющее большинство приходят в искренний ужас: «Да как это можно! Да вы хотите всё отнять и поделить! Да вы – завистливые Шариковы, мечтающие хапнуть ЧУЖОЕ!» Настоящие Шариковы – сами коррупционеры во власти. Именно они отнимают у России ее богатства и делят между собой. Экономика России впадает в кому потому, что эти Шариковы сумели реализовать свой главный план – взял все и поделил между своими. Их не заботит будущее России, они благоразумно подготовили запасные аэродромы у теплых берегов Средиземноморья.

Пытаться вернуть свое на выборах, путем умного голосования, или глупого – наивно: «Как школьнику драться с отборной шпаной».

Булгаков ответил на вопрос – «А что делать?», Филипп Филиппович вернул Шарикова в его изначальное состояние. «Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся – прямым своим делом: чекисты – безопасностью государства, министры – экономикой для страны, а не для кучки самозванцев, полиция – охраной граждан, а не режима, судьи – сажать жуликов, а не оппозиционеров; вот тогда разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время строить дворцы, стоимостью в бюджет здравоохранения страны, и заботиться о судьбах нищающего населения! Это никому не удаётся, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!»