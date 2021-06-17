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Московский листок

Депутата Резника задержали за пакетик марихуаны

Опубликовано 17.06.2021 в разделе комментариев 1

суд прокуратура
Депутата Резника задержали за пакетик марихуаны

Яркий питерский оппозиционер Максим Резник сегодня задержан под непонятным предлогом. Якобы из-за приобретения каннабиса для личного употребления (первый раз слышу о том, что это наказуемо - если бы это было так, то наши властные коридоры давно бы опустели), - сообщает Дарья Митина. - Позвольте поинтересоваться - а глава департамента Минфина Михаил Санакоев тоже арестован? На какой срок, каким судом вынесено постановление?

Директор департамента Минфина под "дурью" громил машины

Депутат шестого созыва Законодательного собрания Петербурга Максим Резник задержан по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета. 

Там рассказали, что были проведены мероприятия и судебные экспертизы, включая химические и генетические, допрошены были более 10 свидетелей, и это "позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения" по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 

По данным следствия, Резник в марте незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 граммов.

***

Похоже, Резник станет первым депутатом, которого будут судить за наркоту. В нашей стране - точно первым.

Убийцы были, педофилы были, а вот этого вроде пока нет.

Будем ждать краж из супермаркета в исполнении видных оппозиционеров?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7909 написал 17.06.2021 21:23
жида Троцкого действительно убили или он устал от массовых убийств русских и ушел на покой?
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