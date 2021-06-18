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Московский листок

Утонувшая Керчь и высокопоставленные спасатели

Опубликовано 18.06.2021 в разделе комментариев 0

крым керчь потоп
Утонувшая Керчь и высокопоставленные спасатели

В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. В результате в городе затопило несколько улиц и более 300 частных и многоквартирных домов, были перебои с электричеством, а жителей просили не пить воду из-под крана. Обесточена центральная часть города, больница №1. Власти Крыма признали потоп чрезвычайной ситуацией природного характера.

Плохо, но понятно. Скорее всего в городе проблемы с ливневой канализацией. Или ее вообще практически нет. 

Такое бывало в Ростове-на-Дону, когда на центральной улице города утонула девушка - вот так, на улице Максима Горького. В центральной части Таганрога как-то нырял за своей машиной.

Даже в Москве при раннем Собянине приходилось по колена в воде брести по Столешникову переулку. Плиточку красивую постелили, а ливневку забыли.

В общем, бывает.

Кстати, вот так выглядит ливневая канализация в Токио. Понятно, почему я так уверенно говорю про Керчь?

А вот дальше - о непонятном.

Город посетил глава Крыма Сергей Аксенов, который передвигался по нему на лодке, это записали на видео. Однако наибольшее внимание на записи привлекли люди, которые плыли кролем по улицам Керчи вслед за лодкой главы региона.

Некоторое время Аксенов, МЧС и местные спасатели давали противоречивую информацию о том, кто были эти люди. Как позже объяснил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, Аксенова вплавь сопровождали сотрудники МЧС Крыма. Они делали это для «обеспечения безопасности и исключения каких-либо происшествий».

***

В позднем СССР в прокате, не слишком замеченный публикой и критикой, прошел грузинский фильм "Пловец". Фильм почти гениальный, но речь не о нем - там есть замечательный эпизод, где группа пловцов тащит по воде огромный портрет товарища Сталина. Зрелище феерическое.

Я, кстати, застал еще одного, давно уже покойного капитана первого ранга, который курсантом участвовал в таком заплыве с портретом - факт. Кстати, все чуть не кончилось трагедией - внезапно подул ветер, портрет опрокинуло, кто-то из курсантов даже утонул.

Вот и здесь - за каким рожном следом за Аксеновым посылать живых людей вплавь? Что за "отец народов" регионального масштаба?

Если так боишься украинских боевых пловцов, не надо устраивать показуху с обплывом пострадавших. Толку от таких начальственных визитов мало, больше для иллюстрированных журналов и хроники.

А вот почему нигде у нас нет нормальных ливневок - вопрос.

А.Б.



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