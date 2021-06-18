Как рождаются псевдонаучные сплетни

«Зри в корень, то есть, читай научные статьи!»

Я понимаю, что далеко не всем нравятся мои выводы. Давеча, критикуя меня, кандидат технических наук и… М. Яхкинд пишет: «Аргументированные статьи против коронабесия можно найти на канале Яндекс-Дзен Записки зубного детектива, который ведет Эмиль Гургенович Агаджанян, врач стоматолог-ортопед с 30-летним стажем (Мой комментарий: только стоматологов и слушать во время пандемий)… Рекомендую две статьи, хотя их на этом канале довольно много….»

Посмотрел. Первая статья – сплетня зубного врача. Вторая - чуть серьезнее. Сам Яхкинд сообщает нам: «Эта статья написана на основании научной работы китайских ученых. То есть, Яхкинд ее не читал, а верит зубному врачу. Похвально. Зубной врач, не дочитав статью до конца (я понял, что до обсуждения наш зубник не дошел), делает многозначительные выводы. Яхкинд сообщает: «На основании этой научной работы сделан вывод, что бессимптомные вирусоносители практически не заражают других людей, и потому только симптоматические случаи нуждаются в изоляции. Другими словами, лицам, у которых нет явных признаков простуды, (само)изолироваться и носить маски не имеет смысла.»

В отличие от кандидатов технических наук, я не учу их, как решать технические задачи и делать механизмы, но всегда читаю научные ссылки. Итак, что же написали китайцы? Cao и др. 2020 https://doi.org/10.1038/s41467-020-19802-w пишут: «Общегородской скрининг нуклеиновых кислот на инфекцию SARS-CoV-2 в Ухане охватил почти 10 миллионов человек и не выявил новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Частота выявления бессимптомных положительных случаев была очень низкой, и не было никаких доказательств передачи вируса от бессимптомных положительных лиц прослеженным близким контакта (замечу, что это относится только к Ухани, где уже давно эпидемия побеждена. В 96,4% населенных пунктов не было бессимптомных положительных случаев). Предыдущие исследования показали, что бессимптомные лица, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, были заразны (Gandhi и др. 2020. Doi: 10.1056/NEJMe2009758: замечу, что эти авторы пишут о Сан-Франциско, где полный бардак в плане эпидемиологии)) и впоследствии могли стать симптоматическими (He, D. и др. 2020. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.034: а это уже данные из другого китайского города, где эпидемия в то время ещё продолжалась)». Причем Cao и соавторы даже не проверили заразность образцов на культуре клеток, не говоря уже об органоидах из человеческих клеток или специально приготовленных лабораторных животных. В разделе «методы» ничего этого нет.

Ни капельки не сомневаясь, наш кандидат технических наук делает вывод, что в РФ маски можно не носить. Чтобы сделать тот вывод о масках, нужно 1) дочитывать научные статьи до конца; 2) провести серьезное исследование в РФ. А ведь в РФ вирус гуляет по улицам, по которым ходят не только малоопасные (малоопасные для Ухани!!!) носители, но и больные идиоты. В Италии я не видел ни одного человека в транспорте, в магазине, на работе без маски. При входе в метро, магазин, на работу стоят измерители температуры и если у тебя она повышена, то тебя никуда не пустят даже в маске. Но в отличие от РФ, никто не требует носить перчатки.

Далее Яхкинд пишет: «В указанной заметке д-ра Миронина есть еще несколько заявлений. При этом часть их является верной или скорее всего верной, а другая часть, по моему мнению, является недостоверной. Но разбирать эти заявления и отделять «зерна от плевел» у меня нет желания – ведь все возражения надо обосновать, а у меня на это нет времени, поскольку очень много работы». Перевожу на русский: «У Миронина есть несколько верных выводов, но как опровергнуть их, я не знаю. У русских пенсионеров особенно много работы.»

На 15 июня 2021 в Пабмеде зарегистрировано 145223 статьи с ключевым словом КОВИД. Из них только 891 со словом Рoссия (Russia). Это 0,6% от мировой литературы. Причем, если судить по аффилиации, то число статей из РФ еще меньше. Вот и верь после этого высоко квалифицированных русским ученым. Это ответ на замечание о высоких достижениях российской науки. Кстати, ссылка на данные о 500 тысячах избыточных смертей есть в статье. Но кому надо, вот мой адрес mironaaa@yandex.ru .

Поведение ковид-диссидентов далеко не оригинально. Вот что пишет газета.ру (https://www.gazeta.ru/comments/column/melamed/13639706.shtml): «22 июня исполняется 190 лет замечательному событию российской истории. Первому холерному бунту. Потом их будет множество. Как и сама холера будет с нами с 1830-го по 1910 год, до тех пор, пока не найдут возбудитель, болезнь унесет почти три миллиона жизней. Но в народном многомудром сознании своя причинно-следственная загогулина: «Завелись доктора у нас, так и холера пошла». Под этим умным лозунгом громили больницы, убивали врачей, выпускали зараженных на свободу, танцевали и распевали песни в холерных каретах, прежде чем разломать их совсем. 1831 год. Петербург. Эпидемия холеры. Паника. В лазареты увозят всех, кто на улице чихнул или подавился. Народ уверен, что никакой холеры нет, это врачи специально морят людей. 22 июня начинается холерный бунт. Толпа громит холерный лазарет на Сенной, убивают врачей. Разоряют лазарет на Большой Подьяческой. В Москве на Смоленском рынке повешено объявление: «Ежели доктора-немцы не перестанут морить русский народ, то мы их головами вымостим Москву!». Основная масса обывателей просто избегает медработников, а «отраву» «холерников» (так называли врачей) тайком выбрасывает. «Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою, больные говорят о ней с ненавистью», — Вересаев, по первой профессии врач, 1901 год. «В Астрахани и Саратове полиция, доктора и попы подкуплены «англичанкой» морить народ», «по улицам разъезжают особые телеги, совершенно здоровых людей хватают железными крючьями, бросают их в эти телеги и увозят в больницы, где кладут живыми в гроба и засыпают известкой», – Петербург, 1903 год. Материалы этнографического бюро князя Тенишева.»

Итак, ничто не ново под Луной. Давайте же в 21 веке подражать холерным бунтарям!