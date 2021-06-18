Власть показала: авторитета у избирателей она не имеет

Объявленное возможное наложение штрафов на руководителей компаний, у которых не пройдут вакцинацию 60% сотрудников, позволяет сделать три вывода:

1. Агитационная прививочная кампания, на которую были выделены немалые средства и на московском городском, и федеральном уровне, и которая шла с конца прошлого года, оказалась провальной полностью. "Разбора полётов" с исполнителями проведено не было;

2. Власть вводимыми штрафными мерами официально признала, что властью над избирателями она не является. Ее ресурса хватает только на запугивание штрафами руководителей компаний;

3. Распространенное пояснение о том, что руководители компаний могут увольнять сотрудников за отказ прививаться, противоречит конституционному положению о праве на труд.

А вопрос-то выеденного яйца не стоит: выявить все более-менее распространенные антипрививочные аргументы населения, широко распространить контраргументы.