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Московский листок

Росстат назвал основные причины смертности на фоне пандемии

Опубликовано 18.06.2021 в разделе комментариев 1

медицина эпидемия вирус
Росстат назвал основные причины смертности на фоне пандемии

По данным Росстата, смертность от болезней кровообращения выросла на 12%, сахарного диабета — на 26%, а пневмонии — в 2,4 раза.

Пневмония понятно, а вот болезни кровообращения и диабет – не очень.

Смертность от болезней системы кровообращения, на которые традиционно приходится самая большая доля смертей в России, в 2020 году выросла на 11,6% (или на 97,3 тыс. случаев) после снижения на 1,7% в 2019-м и на 0,8% в 2018-м, свидетельствуют окончательные годовые данные Росстата.

На дополнительную смертность 2020 года от болезней кровообращения (включая ишемическую болезнь сердца и инсульт) пришлось около 29% избыточной смертности в целом за этот год. Это второе место после смертности от коронавирусной инфекции (144,7 тыс. случаев, или 42,5% от общего прироста смертности в 2020 году).

Специалисты связывают избыточную смертность от болезней кровообращения с тем, что на фоне пандемии на борьбу с ними стало выделяться значительно меньше ресурсов: от перепрофилирования ряда стационаров по инфекцию до перегруженности скорой помощи. 

Еще факт: смертность «от старости» (которую не удалось классифицировать иначе) увеличилась на 20% (плюс 17,2 тыс.), хотя в 2019 году она снизилась на 5,1%.

Ну до стариков ли, когда коронавирус…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Проф написал 18.06.2021 10:12
Главная причина -плохо испытанная вакцина "Спутник". которую ускоренно запустили из-за участия дочки Пукана и желания слупить "бабало" + получить "авторитет", который у власти РФ ниже плинтуса!! 2 тыс. человек, умерших только в Москве, после вакцинации - перебор! Но политическим Дебилам Кремля и их Наместникам, плюющим на народ, главное - исполнить бюрократические указания и изобразить борьбу с вирусом, которая с их стороны хаотична и беспомощна!
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