Победа! Opera приостановила поддержку VPN-сервисов на территории России

Роскомнадзор ранее ограничил работу VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, объясняя это реагированием на угрозы обхода ограничений на показ запрещенного контента.

Позднее Opera приостановила поддержку в России сервисов VPN в браузерах.

Ну что, перемога. Слава России!

Враг теперь не пройдет в наши неокрепшие души через этот все еще популярный браузер.

Дожили и до "запрещенного контента". Скоро, наверно, будет запретная музыка. Да и некоторые буквы алфавита я бы пристально рассмотрел на предмет возможного экстремизма или кощунства. Например, букву "Ж". Или "Х". Подозрительные буквы…

А.Б.