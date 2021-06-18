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Московский листок

Победа! Opera приостановила поддержку VPN-сервисов на территории России

Опубликовано 18.06.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Победа! Opera приостановила поддержку VPN-сервисов на территории России

Роскомнадзор ранее ограничил работу VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, объясняя это реагированием на угрозы обхода ограничений на показ запрещенного контента.

Позднее Opera приостановила поддержку в России сервисов VPN в браузерах.

Ну что, перемога. Слава России!

Враг теперь не пройдет в наши неокрепшие души через этот все еще популярный браузер.

Дожили и до "запрещенного контента". Скоро, наверно, будет запретная музыка. Да и некоторые буквы алфавита я бы пристально рассмотрел на предмет возможного экстремизма или кощунства. Например, букву "Ж". Или "Х". Подозрительные буквы…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиплос написал 18.06.2021 10:14
Воро-дебилы и подонки правят( грабят) страной!
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