Толпы бездельников вокруг первых лиц

Делегации России и США на саммите в Женеве включали сотни человек - в совокупности около 800 голов и прочих мест. Об этом сообщила во вторник газета Tagblatt.

То есть для обеспечения разговора на 4 часа, который вообще можно было провести по Скайпу с тем же нулевым результатом, требуется толпа как при штурме Первомайского во время первой чеченской войны.

Я понимаю, феодалы демонстрируя огромную свиту так подтверждали свой статус. Но сейчас вроде 21-й век, а самым дорогим ресурсом сейчас является человеческий труд, особенно квалифицированный.

Хотя уж если глава Крыма, чтобы проплыть на лодке, привлекает боевых пловцов, то уж Путину даже за грибами меньше дивизии с собой брать неприлично.

Утонувшая Керчь и высокопоставленные спасатели

Как тут не вспомнить знаменитую поездку Путина в электричке, когда под каждой платформой сидело по взводу омоновцев.

А Путин при этом изображал, что мается от одиночества.

На самом деле даже в сортир первые лица ходят в сопровождении.

Чего и кого они боятся? Ну, во-первых, конечно, друг друга. Тут понятно.

Во вторых - собственного окружения. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Отправив генерала на вечную казенную квартиру.

Но в третьих и в главных - нас с вами! Нашей глубокой сердечной благодарности за то, что они для нас делают.

А.Б.