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Московский листок

Обзор новостей с Анатолием Барановым: В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков

Опубликовано 18.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Указ президента РФ Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован

2 Что с Керчью? Она утонула https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Толпы бездельников вокруг первых лиц https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Яркий питерский оппозиционер Максим Резник задержан под непонятным предлогом https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Opera приостановила поддержку VPN-сервисов на территории России https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Российские вузы вправе самостоятельно решать, допускать ли до очных занятий студентов без прививки от коронавируса

7 Росстат назвал основные причины смертности на фоне пандемии https://forum-msk.org/material/news/1...

8 До 2024 года планируется вывести сразу 4 ветки метро за МКАД

9 В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков и 26 млн иных объектов недвижимости, в том числе 1,7 млн квартир

10 Грушинский фестиваль и «Дикую мяту» отменили из-за коронавируса



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