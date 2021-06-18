Обзор новостей с Анатолием Барановым: В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Указ президента РФ Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован 2 Что с Керчью? Она утонула https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Толпы бездельников вокруг первых лиц https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Яркий питерский оппозиционер Максим Резник задержан под непонятным предлогом https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Opera приостановила поддержку VPN-сервисов на территории России https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Российские вузы вправе самостоятельно решать, допускать ли до очных занятий студентов без прививки от коронавируса 7 Росстат назвал основные причины смертности на фоне пандемии https://forum-msk.org/material/news/1... 8 До 2024 года планируется вывести сразу 4 ветки метро за МКАД 9 В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков и 26 млн иных объектов недвижимости, в том числе 1,7 млн квартир 10 Грушинский фестиваль и «Дикую мяту» отменили из-за коронавируса



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