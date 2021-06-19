Как юристу Путину сделали кандидатскую диссертацию в Горном институте

https://gdb.rferl.org/AA639BFA-44D2-4C73-8744-9E9DA9B2D8F4_cx21_cy11_cw79_w408_r1_s.jpg

Владимир Стефанович Литвиненко (род. 14 августа 1955) — советский и российский горный инженер, доктор технических наук (1991), профессор, ректор Санкт-Петербургского горного университета (с 1994 года), специалист по бурению скважин методом плавления горных пород. Политический деятель.

Миллиардер, самый богатый ректор в России с 2016 года.

Википедия

Из публикации "Радио Свобода".

https://www.svoboda.org/a/29076908.html

Расказывает дочь ректора Горного университета Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко:

О.Л.: – Начнем с предыстории. Мой отец в 1991 году познакомился с Путиным через Геннадия Белика – председателя Ассоциации ветеранов внешней разведки. Белик руководил незаконным вывозом редкоземельных металлов в западные страны. Мой отец был привлечен в этот бизнес в качестве специалиста по минеральным природным ресурсам.

В 1994 году Путин и Белик сделали его ректором. Было оказано определенное давление, где-то даже подкуп представителей профессорско-преподавательского состава, которые входили в ученый совет и имели право голосовать, и таким образом были организованы выборы. Ректором он стал в 1994 году.

После того как он стал ректором, он использовал свои должностные полномочия и организовал незаконный бизнес – изготовление диссертаций.

Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц.

И Рем Вяхирев там защищался, я была на предзащите, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков защищался, и Путин воспользовался услугами своего ставленника.

Фактически в старейшем техническом вузе страны была организована преступная группировка из уважаемых людей, профессоров, преподавателей, научных деятелей. Я знаю их имена, но называть пока не буду: может быть, они сами признаются.

Они организовали такой бизнес, это было на потоке: штамповались фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите. "Под ключ" там входила предзащита, защита, потом это все отец проталкивал через Высшую аттестационную комиссию, чтобы не было никаких вопросов к счастливому обладателю высокой научной степени, кандидату или доктору наук. Я там работала помощником ректора и все это видела.

Ставки примерно были от 30 тысяч евро за кандидатскую диссертацию, а если мы говорим о докторских, то здесь варьировалось от степени крутости бизнесмена, от 50 до 100 тысяч евро. Очень много людей из "Газпрома" защищались.

Каким образом получали деньги? Это просто был кэш, клали под столом. Каким образом получали вознаграждение люди, которые писали диссертации? Не всем же писал мой отец, как Путину, а писала группа из профессорско-преподавательского состава. Соответственно им закрывались договора из внебюджетного фонда института под якобы научную деятельность, им официально выплачивалась зарплата.

А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец.

И вот как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах.

Р.С.: – Сколько заплатил за диссертацию Путин?

О.Л.: – Не знаю, но может быть, отец ему даже написал бесплатно.

Во-первых, это его ставленник на посту ректора, у них совместный бизнес, и не один. Поэтому мне кажется, здесь не шла речь об определенной денежной сумме.

Возможно, эта была благодарность моего отца за помощь в получении должности ректора.

Плюс их всю жизнь соединяли различные бизнес-интересы.

Кроме редкоземельных металлов, там нефтянка, золото, бриллиантовый бизнес.

"Трансперенси" хорошее расследование провела, но это только верхушка айсберга, что на самом деле делал и делает мой отец.

Р.С.: – На защите Путина вы не были?

О.Л.: – Нет, но видела фотографии с предзащиты. Он там действительно был, ему написали, что он должен сказать.

Подготовленные, заранее выбранные члены диссертационного совета проголосовали за.

Это была часть договора, как фабриковались эти диссертации. Всегда был заведомо положительный результат, не должно было быть никаких сомнений, что диссертация может не пройти защиту. Это же как экзамен, защита и предзащита, ты сдаешь экзамен или не сдаешь. Здесь был заведомо положительный результат.

Р.С.: – И ни разу никто в институте не пытался взбунтоваться, совесть ни у кого не дрогнула?

О.Л.: – Был один профессор, я не хочу сейчас называть его имя. Потом хулиганы на него напали при очень странных обстоятельствах.

Еще один профессор выступал против режима: что нет никакой свободы в Горном для преподавателей и студентов, а стал какой-то режимный объект. Его тоже травили по административной линии, не давали даже проводить научные исследования. Но в основном все боялись.

Владимир Путин и ректор Владимир Литвиненко в лаборатории Горного университета

P.S. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление Ольги Литвиненко о том, что диссертацию Владимира Путина написал ее отец.

"Вы знаете, здесь нечего комментировать, это не так", – сказал Песков.