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Московский листок

К завтрашним выборам в Армении

Опубликовано 19.06.2021 автором в разделе комментариев 0

выборы армения
К завтрашним выборам в Армении

Про завтрашние выборы в Армении могу лишь одно сказать   -   то, что к власти вернётся Кочарян, мне ни разу не удивительно. Хотя он отнюдь не мой герой. Вот когда в Армянской ССР будут выборы в советы народных депутатов, тогда и попразднуем.

Мне удивительно другое: почему за Пашиняна   -    не под дулом пистолета, не под давлением всепоглощающего админресурса, не под угрозой провалиться в тартарары   -   какие-то люди вообще отдадут какие-то голоса?? Кто эти люди, покажите мне хоть одного!!

А вообще, наверно, именно армянские выборы стали для меня одними из самых интересных в жизни.

На президентских выборах в Армении в 1998 году, когда шедший на смену первому Президенту герой Арцаха Кочарян боролся с Кареном Демирчяном, я была в составе международных наблюдателей от России, как российский парламентарий (нас должна была быть большая делегация во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым,   -   как вы понимаете, после Спитака Николай Иванович был в Армении культовым персонажем и продолжает им оставаться до сих пор), но в это время Ельцин разогнал Правительство Черномырдина, и в итоге из 20 включенных в делегацию парламентариев в Ереван прилетели мы вдвоём с Тельманом Хореновичем Гдляном:)))   -   у остальных, включая Рыжкова, нашлись в Москве дела поважней. Нам с Гдляном делить места в будущем Правительстве не надо было. Вообразите лица наших армянских коллег   -   половина армянского парламента и пол-правительства застыли с цветами на ковровой дорожке у трапа самолета с открытыми ртами, когда вместо двух десятков думцев во главе с "главным армянским русским" они увидели Гдляна с Колобком.

Должна сказать, что нигде и никогда ни до этого, ни после этого я не чувствовала себя королевой и полубогиней одновременно   -   все внимание, которое должно было равномерно распределиться на огромную российскую делегацию, щедро досталось нам с Гдляном   -   нас по Армении чуть ли не на руках носили.

Я не была непредвзятым наблюдателем:)   -   разумеется, по понятным причинам всей душой болела за Карена Сероповича, Кочарян у меня доверия не вызывал. Поскольку мы прилетели за несколько дней до выборов, я постаралась в разговорах с людьми и в публичных выступлениях всячески педалировать свои симпатии:). На языке международной политики, наверно, это вполне можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства:). Гдлян, кстати, высказывался совершенно обтекаемо, в стиле кота Леопольда, а наедине говорил мне, что Кочарян выиграет. То же самое прогнозировал и милейший Юрий Гургенович Бахшян, вице-спикер парламента   -   он нас встречал, организовывал наши разъезды по Араратской долине (в основном нами занималась команда победившего Президента, а всю парламентскую часть визита вел как раз Бахшян).

Армения малюсенькая, и за несколько дней её реально всю объехать. Нам показывали бюллетени, урны, списки избирателей, при нас в комиссии заходили заплаканные люди в черном, явно с похорон, и просили вычеркнуть из учетных книг умершего родственника... Изучали прессу, отсматривали видеопродукцию (здесь мои возможности были практически нулевыми   -   русскоязычной прессы в Армении крайне мало). Днем мы с Гдляном наматывали километры по Арарату, Аштараку, Арташату, Эчмиадзину, Октемберяну, Масису, а вечером сидели в каком-нибудь ереванском дворе или скверике   -   Тельман Хоренович научил меня играть в нарды, но спокойно поиграть было нереально, ибо через две минуты вокруг нас образовывалась толпа народу, и к расставленным нардам мы больше не возвращались:). В один из дней я намекнула армянским друзьям, что всю жизнь хотела залезть туда, где томился несчастный Григор Лусаворич, и меня повезли в Хор Вирап. Вглядываясь в покрытую дымкой турецкую территорию, отчетливо различала людей   -   на расстоянии выстрела... Армянские священники поведали, что по старой доброй традиции посетители, стоя у стены монастыря, должны снять штаны и показать Турции голую задницу:))), но я, как женщина, могу манкировать древним обычаем. Показав Турции символический фак, я полезла на 6 метров под землю  -   мечта всей жизни сбылась...

Многое мне в день выборов показалось удивительным. И огромные очереди на избирательные участки (в России не видела такого ни до, ни после), и атмосфера праздника и радостного воодушевления, когда и для одной, и для другой стороны выборы   -   не апокалипсис, а начало новой жизни, и спокойная, уважительная избирательная кампания, и присутствие на участках курдских наблюдателей от Оджалана,   -   тогда еще Апо спокойненько жил себе в Дамаске,  -   пекущихся о гарантиях для армянских курдов. Больше всего меня поразило то, что не только Бахшян, но и его помощник, водитель, племянник и сосед могут спокойно набрать мобильник обоих кандидатов   -   и бывшего главы государства, и будущего, и назначить встречу или задать любой вопрос. Весь день выборов мы колесили от участка к участку, накрыли всю долину.

Так вот, нам показалось, что Кочарян победил честно. Мы прошерстили весь город Ереван и всю Араратскую долину, но особых нарушений не выявили. В итоге мы по всем телеканалам армянского ТВ озвучили, что выборы прошли честно   -   в отличие от российских, по всем параметрам. Эти наши интервью еще несколько месяцев крутили в прайм-тайм. Из Еревана мы с Гдляном улетали, заваленные цветами, салон самолета напоминал салон телезвезды, возвращающейся с гастролей:). Провожать нас пришел практически весь парламент   -   мне было сказано, что Армения отныне мой второй дом и меня там всегда ждут... Прошла куча лет, а до сих пор некоторые армянские депутаты, прилетев в Москву, сразу набирают мой номер - "Даша-джан, лучший друг армянского народа, ждем тебя в "Ноевом ковчеге" через час...".

Через полтора года, в тот самый день 27 октября 1999, узнав, что нет больше ни Карена Сероповича Демирчяна, ни замечательного Юрия Гургеновича, я плакала, и мне до сих пор тяжело об этом вспоминать...

И ведь были мы тогда в армянском парламенте. Отлично помню   -   ни тебе металлоискателей, ни толком охраны, даже документы не особо проверяли. Пронести в здание можно было что угодно, хоть атомную бомбу в упаковке. При желании, Унаняном мог стать любой, включая меня.

И что еще странно   -   никогда не слышала ни одной конспирологической версии о том, qui на самом деле prodest. Никто не оспаривал авторство у человеческого безумия...



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