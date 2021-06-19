Счастливый день Сергея Семеновича

Почему-то этим утром Сергей Семёнович проснулся с давно забытым ощущением, что сегодня обязательно случится что-то хорошее. Хотя радоваться в последнее время было особенно нечему, скорее наоборот.

Скажем, вчера вечером Сергей Семенович вернулся домой с дикой головной болью и совершенно измочаленный. А все бузотеры с шестнадцатого этажа, которые затеяли совершенно ненужное собрание по поводу детской площадки во дворе, на месте которой собираются построить еще одну 140-этажную башню. Конечно, местный Домушник, который полностью на стороне застройщика, тут же отключил лифт чтобы не набрался кворум, и Сергею Семеновичу прошлось пешком ползти на свой 58-й этаж. Хорошо не последний 120-й! Дошел только под утро, а потом долго не мог заснуть, сердце бешено колотилось о ребра, а во рту стоял запах тошнотворно дешёвой краски, которой Домушник каждый год зачем-то густо красил вонючую черную лестницу.

- Лучше бы лампочки ввернули, - собрался было возмутится Сергей Семенович, но, увидев, как замигала лампочка мыслепередатчика, передумал. Отрицательные оценки в его виртуальном банке за этот месяц были на пределе, так что держать свои мысли следовало на коротком поводке. Особенно в его положении.

Дело в том, что насколько дней назад Сергея Семновича перевели с двухдневной на полуторадневную рабочую неделю, что пробило заметную брешь в его и без того скудном бюджете. Хотя при нынешнем положении дел и это было большой удачей; некоторые его знакомые довольствовались занятостью всего в несколько часов. Как они при этом сводили концы с концами, было загадкой.

Так что сегодняшний день у Сергея Семеновича получался свободным, обязательную еженедельную прививку он уже сделал и потому решил прогуляться до ближайшего правительственного шоссе, других теперь не было, посмотреть на мчащиеся по трассе кортежи и подышать бензином, что любил делать в последнее время. Когда-то давно у Сергея Семеновича тоже была машина, временами ему даже снилось, что он сидит за рулем и чувствует неповторимый запах нового авто – кожа и пластик, но в последние годы такие сны приходили все реже, потому что от машины пришлось отказаться уже давно.

Какая машина, если в крохотном квадрате двора перестали помещаться даже самокаты! Правда, некоторые соседи умудрялись держать самокаты и даже велосипеды в квартирах, хотя не очень понятно, как они помещаются в нынешних коробках. Но и эта роскошь была доступна только жильцам нижних этажей – несмотря на расписание, лифт работал с перебоями и вечно ломался, так что подняться на его этаж и без велосипеда было проблемой.

В общем, Сергей Семенович совсем было собрался пройти восемь кварталов и полюбоваться на мчащиеся кортежи начальства, которое теперь проживало исключительно в малоэтажных тенистых пригородах, но тут вспомнил, что сегодня по домофону будут показывать еженедельную прямую линию председателя его Домушника, а пропускать ее жильцам не рекомендовалось.

Как и задавать разные вопросы, что Сергей Семенович хорошо усвоил на своем опыте. Как-то он отправил парочку таких вопросов в мысленном виде, после чего лифт целую неделю не останавливался на его этаже, а горячей воды не было до сих пор. Больше заниматься общественной жизнью Сергей Семенович и не пробовал.

Конечно, до прямой линии можно было подышать на балконе, но прогноз сообщал о неблагоприятной розе ветров, что означало фенол и двуокись углерода со стороны Северо-западного комбината. Хотя после строительства в округе еще трех таких комбинатов, большой разницы в местной атмосфере не ощущалось.

А утреннее ожидание прекрасного все не проходило, и тут Сергей Семенович все вспомнил. Вспомнил, что сегодня действительно удивительный день, один из нескольких дней в году, когда в его квартире ровно в 16.12, в узком просвете между казалось бы сплошными рядами серых многоэтажек, на целых 8, даже на 8 с половиной минут должно было появиться солнце. Представляете! Настоящее солнце! Ради такого счастья можно было потерпеть и прямую линию и вообще все что угодно!