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Московский листок

Сурков анонсировал конституционный переворот

Опубликовано 19.06.2021 автором в разделе комментариев 2

путин революция народ
Сурков анонсировал конституционный переворот

В интервью Financial Times Владислав Сурков сравнил президента Владимира Путина с основателем Римской империи Октавианом Августом. «Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика. <...> Он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему», — заявил он. 

По словам Суркова, Путин сделал то же самое с демократией: не отменял ее, а совместил «с монархическим архетипом российского правления». «Этот архетип работает. В нем достаточно свободы и достаточно порядка», — считает он.

***

Сурков лицо сегодня неофициальное, и поэтому ему можно поручить то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух - республика в России закончилась.

То есть, допустим, я об этом говорю уже давно, с того момента, как она и закончилась в реальности. Но кто такой я? Вообще никто - собака лает, ветер носит.

От республики к принципату - и далее к империи

Другое дело - Сурков, лицо, так сказать, приближенное к государю. Не случайно же вдруг у него решила брать интервью Financial Times - эти никогда и ничего просто так не делают. "Англичанка гадит" - это про них в том числе.

Сурков сказал все именно так, как оно и есть - и отсылка именно к принципату Октавиана, к переходному правлению от республики к монархии.

Инцитат, знай свое место!

Но что сказал Сурков нового? Ничего, кроме одного - впервые этот процесс подается в положительной коннотации. Монархия - хорошо, формальные республиканские институты при реальном единоличном правлении - тоже хорошо, лицемерие - хорошо, презрение к формальной конституции - хорошо... "Правда - это ложь..."

Да, именно так - Ельцин наш Юлий Цезарь. Галлию он, правда, не завоевывал, ограничился поражением в первой чеченской кампании. Зато расстрелял законный парламент и установил "президентскую республику" взамен парламентской, а по сути заложил основу будущего принципата - когда вместо свободных выборов дал народу "преемника".

Путин продолжил процесс и довел его до логического конца - до выступления Суркова, когда все то, что считалось покушением на основы конституционного строя стало "делом доблести и геройства".

Сурков провозгласил новое государственное устройство, явно "с ведома и одобрения".

Собственно, всё. Республика в России продержалась чуть более ста лет.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Сурков также глуп, как его бывший патрон. В соответствии с теорией пассионарности Л. Гумилева этносы
существуют примерно 1200-1500 лет. написал 19.06.2021 00:58
Если считать, что русский этнос возник в 862 г., когда Рюрик стал княжить в Новгороде, то русскому этносу уже 1159 лет.
Этнос, согласно Гумилеву, проходит 5 стадий: возникновение, расширение, надлом, инерция, разрушение.
В настоящее время русский этнос вступил в стадию разрушения.
Все, что происходит в России, только это подтверждает.
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Неправда Ваша, г-н Баранов. Республика в России просуществовала с 1917 по 1922 г.,
когда большевики отказались от выполнения написал 19.06.2021 00:42
12 пункта программы РСДРП, который требует "Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа".
.
Другое дело, что у Горбачева и ГКЧП были все возможности выполнить этот пункт, но партократы боялись собственного народа не меньше, чем Ельцин и Путин.
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