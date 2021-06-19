Сурков анонсировал конституционный переворот

В интервью Financial Times Владислав Сурков сравнил президента Владимира Путина с основателем Римской империи Октавианом Августом. «Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика. <...> Он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему», — заявил он.

По словам Суркова, Путин сделал то же самое с демократией: не отменял ее, а совместил «с монархическим архетипом российского правления». «Этот архетип работает. В нем достаточно свободы и достаточно порядка», — считает он.

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Сурков лицо сегодня неофициальное, и поэтому ему можно поручить то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух - республика в России закончилась.

То есть, допустим, я об этом говорю уже давно, с того момента, как она и закончилась в реальности. Но кто такой я? Вообще никто - собака лает, ветер носит.

От республики к принципату - и далее к империи

Другое дело - Сурков, лицо, так сказать, приближенное к государю. Не случайно же вдруг у него решила брать интервью Financial Times - эти никогда и ничего просто так не делают. "Англичанка гадит" - это про них в том числе.

Сурков сказал все именно так, как оно и есть - и отсылка именно к принципату Октавиана, к переходному правлению от республики к монархии.

Инцитат, знай свое место!

Но что сказал Сурков нового? Ничего, кроме одного - впервые этот процесс подается в положительной коннотации. Монархия - хорошо, формальные республиканские институты при реальном единоличном правлении - тоже хорошо, лицемерие - хорошо, презрение к формальной конституции - хорошо... "Правда - это ложь..."

Да, именно так - Ельцин наш Юлий Цезарь. Галлию он, правда, не завоевывал, ограничился поражением в первой чеченской кампании. Зато расстрелял законный парламент и установил "президентскую республику" взамен парламентской, а по сути заложил основу будущего принципата - когда вместо свободных выборов дал народу "преемника".

Путин продолжил процесс и довел его до логического конца - до выступления Суркова, когда все то, что считалось покушением на основы конституционного строя стало "делом доблести и геройства".

Сурков провозгласил новое государственное устройство, явно "с ведома и одобрения".

Собственно, всё. Республика в России продержалась чуть более ста лет.