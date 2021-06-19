Депутат Ступин о незаконных мерах мэра

Как я уже говорил недавно, новые карантинные меры в Москве хоть и осмысленны, но абсолютно незаконны.

В общем, это в тренде – теперь в высших эшелонах власти принято плевать на закон, даже основной, ради каких-то "более важных" вещей.

Как сказал Сурков, сохранились "формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему". Сейчас стоит вопрос – кто же будет этим "одним человеком".

Собянин своими карантинными указами демонстрирует, что вполне готов стать этим "одним человеком" вместо Путина.

Вот, можно послушать на эту тему депутата Ступина.