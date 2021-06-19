Вопрос с водой в Крыму решен на год

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте из-за разгула стихии, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Речки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей", - сказала Павленко журналистам.

Один человек как минимум погиб. Надо понимать, Ялта находится в котловине, и вся вода с гор спускается туда.

Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. Дожди продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории – в общем, по всему Крыму.

Звонил маме в Севастополь, говорит, все в порядке, но воды столько, что даже деревянные двери так разбухают, что потом не закрываются.

Но зато в этом году вопрос с заполнение водохранилищ в Крыму, кажется, решен на 100 процентов.

А.Б.