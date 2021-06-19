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Московский листок

"Бабушки с дедушками не должны лазить по собственному двору, собирая ребёнка, чтобы похоронить его полностью"

Опубликовано 19.06.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
"Бабушки с дедушками не должны лазить по собственному двору, собирая ребёнка, чтобы похоронить его полностью"

Луганские ТГ-каналы сообщают о подрыве газопровода в районе парка 1 мая.

https://t.me/peaceforukraine/788

Вообще на Донбассе, несмотря на заявления украинской стороны, продолжаются обстрелы жилых районов в городах, примыкающих к линии разграничения. Действуют и диверсионно-разведывательные группы.

В общем, идет "неформальная" война. И, судя по всему, она достаточно выгодна всем сторонам, разумеется, кроме тех, кто на этой войне погибает или становится калекой. Но их мнение мало, кого интересует. Они граждане "никакого государства", их как бы и нет вовсе.

***

Как это выглядит для простых людей, буквально оказавшихся между двух огней?

Вот, я процитирую Оксану Челышеву, финскую журналистку.

"Сергей Шихов, отец убитого Владика Дмитриева, вчера получил российский паспорт. Он прислал мне фотографии паспорта и я увидела, что Сергей всего лишь на год старше моей дочери. Он родился в 1992. Поколение мудрых детей. Я желаю огромного счастья семье Кати и Сергея. Они никогда не забудут Владика. Я тоже. Этот маленький мальчик с машинкой в руке стал той каплей, которая переполнила чашу моего терпения. Поэтому мои письма в миссию ОБСЕ в тот раз были особо сдержанными.... Но они всё-таки доехали.

А ведь когда я искала контакты родителей погибшего мальчика, я очень очень надеялась, что он жив, что сообщения - фейк. Потому что дети не должны погибать, а бабушки с дедушками не должны лазить по собственному двору, собирая ребёнка, чтобы похоронить его полностью".

В общем, наверно, должно быть понятно...

А.Б.



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