Песков объяснил путинское вето на закон о цитировании

Президент Путин отклонил закон об ответственности редакций за процитированную ими ложную информацию других СМИ, потому что он показался президенту недостаточно жестким. Это следует из ответа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс».

«Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью», — сказал Песков журналистам.

Путин, напомним, отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ — необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности». В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

В общем, граждане, это не послабление такое и не возврат к конституционным свободам, а наоборот. Вот сейчас закончатся выборы, и новые депутаты внесут в закон более жесткие меры – ну, на кол сажать, по-видимому, пока не будут, но просто сажать – запросто. А что?

А.Б.