Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Осмысленно, но абсолютно незаконно. И категорически безнравственно!

Опубликовано 19.06.2021 автором в разделе комментариев 3

медицина эпидемия вирус
Осмысленно, но абсолютно незаконно. И категорически безнравственно!

В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Пациентов, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, а также те, кому требуется паллиативная помощь (то есть безнадежным больным), обязательное требование также не коснется.

Ограничения по приему больных без прививки от COVID-19 не будут распространяться на случаи экстренной госпитализации, подчеркнули в Депздраве.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200 В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — пояснили в департаменте.

Как я уже говорил, осмысленно, но абсолютно незаконно. И категорически безнравственно! Секретарь комитета комсомола нашего факультета Хрипун обеспечил себе место в истории… Ну и Ракова, конечно.

В Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии.

И естественный вопрос – как же вы так "победили коронавирус", что через полтора года борьбы у вас максимальные за все время пандемии показатели?

У нас вообще ответственность должностных лиц предусмотрена за профнепригодность? Или отвечать должны только журналисты, которые сообщают о дурости начальства? А что?



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
FytbBfhfyjd написал 19.06.2021 11:02
Это геноцид?
Ответить
(без названия)
Антонио Грамши написал 19.06.2021 10:43
Заболел, попал в больничку, тута же привился и лечись! Если аллергия, проходи дорогой товарищ, если не хочешь и капризничаешь, давай до свидания, в церковь или к знахарям.
Браво Ракова!
Ответить
Когда вакцинация не нужна
Yah написал 19.06.2021 10:37
Если человек уже переболел коронавирусной инфекцией, или был бессимптомным вирусоносителем (имеет антитела), то вакцинация ему не нужна. Но "наши" чиновники об этом забыли.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы восстановление монархии в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей с Анатолием Барановым: В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков
Обзор новостей с Анатолием Барановым: В ЕГРН нет д...
18.06.2021
Депутат Ступин о незаконных мерах мэра
Депутат Ступин о незаконных мерах мэра
19.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Осмысленно, но абсолютно незаконно. И категорически безнравственно! (3)
Песков объяснил путинское вето на закон о цитировании (0)
"Бабушки с дедушками не должны лазить по собственному двору, собирая ребёнка, чтобы похоронить его полностью" (1)
Вопрос с водой в Крыму решен на год (1)
Депутат Ступин о незаконных мерах мэра (0)
К завтрашним выборам в Армении (3)
Сурков анонсировал конституционный переворот (15)
Счастливый день Сергея Семеновича (3)
Как юристу Путину сделали кандидатскую диссертацию в Горном институте (8)
Обзор новостей с Анатолием Барановым: В ЕГРН нет данных о владельцах 19,7 млн земельных участков (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Кошелёк Батьки: Новые санкции Запада ударят по самым доходным отраслям экономики Белоруссии
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Искусственный vs естественный отбор от evgeniirudnyi
Дарья Митина Дарья Митина: Блять!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сурков закрыл республику в России
Дарья Митина Дарья Митина: Фёлькишер беобахтер а-ля-рюс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss