В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Пациентов, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, а также те, кому требуется паллиативная помощь (то есть безнадежным больным), обязательное требование также не коснется.

Ограничения по приему больных без прививки от COVID-19 не будут распространяться на случаи экстренной госпитализации, подчеркнули в Депздраве.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200 В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — пояснили в департаменте.

Как я уже говорил, осмысленно, но абсолютно незаконно. И категорически безнравственно! Секретарь комитета комсомола нашего факультета Хрипун обеспечил себе место в истории… Ну и Ракова, конечно.

В Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии.

И естественный вопрос – как же вы так "победили коронавирус", что через полтора года борьбы у вас максимальные за все время пандемии показатели?

У нас вообще ответственность должностных лиц предусмотрена за профнепригодность? Или отвечать должны только журналисты, которые сообщают о дурости начальства? А что?