Анатолий Баранов: они надежно защищают нас от нас самих

Дал комментарий "Свободной прессе", где опять начались цензурные выверты - убран существенный фрагмент комментария.

Странно, если вы сами все лучше меня знаете, зачем вам мое мнение?

Дам убранный фрагмент с выделением.

Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по «белорусскому сценарию» — их всеобщему непризнанию в мире, — заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.

«Мы имеем дело со скоординированной кампанией по дискредитации парламентских выборов в РФ со стороны Вашингтона и их союзников», — цитирует его сенатора РИА «Новости».

— Мне кажется, что белорусские выборы фальсифицировали все же не в Лондоне, а в Минске, — отмечает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Если бы Лукашенко нарисовал себе какую-нибудь разумную цифру, но он нарисовал столько, что если вычесть принимавших участие в митингах, то никак не сходится. Или признать, что миллион человек сначала проголосовал за батьку, а потом пошел протестовать против. И если в России в сентябре произойдет что-то подобное, то потом и нам станет «англичанка гадить»?

Честно говоря, я не очень понимаю, как наши выборы можно дискредитировать в Вашингтоне? Это можно сделать только в России. И как сказал поэт: "И делается уже".

Последние массовые протесты против фальсификации выборов как раз прошли после выборов в Думу 2011 года. Если совсем откровенно, то я и не припоминаю, были ли у нас честные выборы после 1993 года.

— Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов убежден, что политическая система России надежно защищена от вмешательства извне. Можно ли с ним согласиться?

— Ну да, Росгвардия численностью до 400 тысяч — это точно не от вмешательства извне, это внутренние войска. И ФСБ тоже внутренняя служба. И они надежно защищают нас от нас самих, до последнего.

— Не проще ли власти провести честные и открытые выборы? Разве это не является самым эффективным противодействием любым майданам?

— А вот это вы уже экстремизмом занимаетесь. Как это, честные выборы? Ещё чего доброго, потребует соблюдения Конституции…