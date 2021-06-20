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Московский листок

Анатолий Баранов: они надежно защищают нас от нас самих

Опубликовано 20.06.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Анатолий Баранов: они надежно защищают нас от нас самих

Дал комментарий "Свободной прессе", где опять начались цензурные выверты - убран существенный фрагмент комментария.

Странно, если вы сами все лучше меня знаете, зачем вам мое мнение?

Дам убранный фрагмент с выделением.

Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по «белорусскому сценарию» — их всеобщему непризнанию в мире, — заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. 

«Мы имеем дело со скоординированной кампанией по дискредитации парламентских выборов в РФ со стороны Вашингтона и их союзников», — цитирует его сенатора РИА «Новости».

— Мне кажется, что белорусские выборы фальсифицировали все же не в Лондоне, а в Минске, — отмечает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Если бы Лукашенко нарисовал себе какую-нибудь разумную цифру, но он нарисовал столько, что если вычесть принимавших участие в митингах, то никак не сходится. Или признать, что миллион человек сначала проголосовал за батьку, а потом пошел протестовать против. И если в России в сентябре произойдет что-то подобное, то потом и нам станет «англичанка гадить»?

Честно говоря, я не очень понимаю, как наши выборы можно дискредитировать в Вашингтоне? Это можно сделать только в России. И как сказал поэт: "И делается уже". 

Последние массовые протесты против фальсификации выборов как раз прошли после выборов в Думу 2011 года. Если совсем откровенно, то я и не припоминаю, были ли у нас честные выборы после 1993 года. 

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов убежден, что политическая система России надежно защищена от вмешательства извне. Можно ли с ним согласиться? 

— Ну да, Росгвардия численностью до 400 тысяч — это точно не от вмешательства извне, это внутренние войска. И ФСБ тоже внутренняя служба. И они надежно защищают нас от нас самих, до последнего. 

Не проще ли власти провести честные и открытые выборы? Разве это не является самым эффективным противодействием любым майданам? 

— А вот это вы уже экстремизмом занимаетесь. Как это, честные выборы? Ещё чего доброго, потребует соблюдения Конституции…



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Всего комментариев к статье: 1
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Александр Владимирович Островский: Расстрел &#171;Белого дома&#187;. Черный Октябрь 1993 года
Вячеслав83 написал 20.06.2021 00:11
даже опираясь на танки, команда Б. Н. Ельцина не смогла обеспечить себе честную победу на выборах в Государственную думу, не смогла обеспечить на референдуме необходимой поддержки новой Конституции.
Это значит, что нынешняя власть является нелигитимной.
Об этом почему-то не желают вспоминать и говорить &#171;любители&#187; законности как у нас, так и за границей.
Сознавая действительный характер нашей &#171;демократии&#187;, писатель Василий Аксенов в оправдание ельцинского режима заявил: &#171;Лучше жандармы, чем бандиты&#187;.
Во-первых, лучше ни бандитов, ни жандармов. А во-вторых, стоило ли прогонять одним &#171;жандармов&#187;, чтобы, выпустив на волю бандитов и доведя страну до отчаяния, призывать к власти других &#171;жандармов&#187;?
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