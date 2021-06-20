Путин поставил на кон судьбу высших чиновников

Путин на XX съезде «Единой России» предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка. По его словам, возглавить список должны министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.
Ну понятно, после статьи Суркова в Financial Times самому возглавлять список партии - дело уже не царское.
Как это там у Суркова было? "Он создал государство другого типа. Это больше не была республика".
Естественно, если партия власти получит мало голосов, то и отвечать придется означенным лидирующим персонам. Ответственности Кузнецовой или Шмелевой, понятно, маловато будет, а вот Лавров вполне может отправиться на депутатские харчи - пройти-то в Думу лидирующая группа пройдет по-любому. А там уж как карта ляжет - может, спикером, а может - заместителем председателя комитета по международным делам.
Проценко, наверно, в министры прочат. Это хорошо, потому что главврач он неважнецкий, а главный реаниматолог Москвы и того хуже. А министром здравоохранения у нас может быть любая табуретка - доказано на практике.
А вот с Шойгу - вопрос. У него диапазон от преемника до рядового депутата. И что там у них в верхах думают, нам, простым смердам не ведомо.
Но в любом случае, провал партии власти будет означать и кадровые решения в высших эшелонах. Так и надо понимать, что принцпес сказал. Теперь, после Суркова, это, считай, уже официальный титул...
А.Б.
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Чем? написал 20.06.2021 00:21
Приличные люди в депутаты от ЕР уже как черти от ладана шарахаются? Одни проходимцы и холуи остались?
ИВАН СУХОВ написал 20.06.2021 00:14
включены для потехи и никто за них голосовать кроме Эллочки не будет!
Непонятно лишь как можно было предлагать народам России кандидатом
Проценко из Коммунарки-у него же лицо людоеда, кроме того в его больнице
80% смертность от ковида,т.е. 8 из 10 умирают.