Рабам деваться некуда - вакцинация или депортация

На мой взгляд, необходимо в первую очередь ввести обязательную вакцинацию всех рабочих-иностранцев.
Именно иностранные рабочие обслуживают нас на кассах в супермаркетах, в такси, в доставке, в кафе и маникюрных салонах. Они не сидят дома, как фрилансеры, а контактируют с тысячами людей.
Один заболевший курьер может принести вирус в десятки семей.
У моей хорошей знакомой-антипрививочницы сын поехал на заработки в Польшу, причем не рабочим, в техническим специалистом, айтишником.. Первое, с чем он столкнулся, это с необходимостью полностью пройти все недостающие прививки по польскому календарю.
И ничего, куда-то делась аллергия, слабые сосуды и прочие противопоказания.
Рысью побежал, и за собственные деньги полностью провакцинировался от кори и прочей БЦЖ.
Сейчас подруга вздыхала, что сын очень не хочет прививаться пфайзером – опять же аллергия, сосуды и прочее.
Но пришло приглашение на прививку, и тоже пошел, как шелковый.
Потому что на демократическом Западе никто особенно чикаться не будет.
Нет прививки – нет работы.
В Израиле Верховный суд отказал учителю, который опротестовывал свое отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться.
А в «тоталитарной» России некоторые умники призывают совершать настоящее уголовное преступление – покупать поддельные сертификаты о вакцинации.
А что сказали бы эти «умные» мамаши, если бы повара в детсаду покупали справки об отсутствии туберкулеза, сифилиса или лишая?
А чем это хуже?
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Упс написал 20.06.2021 00:16
Вовук написал 20.06.2021 00:10
Rok написал 20.06.2021 00:05