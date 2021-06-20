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Московский листок

Рабам деваться некуда - вакцинация или депортация

Опубликовано 20.06.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 3

капитализм рабочий
Рабам деваться некуда - вакцинация или депортация

На мой взгляд, необходимо в первую очередь ввести обязательную вакцинацию всех рабочих-иностранцев.

Именно иностранные рабочие обслуживают нас на кассах в супермаркетах, в такси, в доставке, в кафе и маникюрных салонах. Они не сидят дома, как фрилансеры, а контактируют с тысячами людей.

Один заболевший курьер может принести вирус в десятки семей.

У моей хорошей знакомой-антипрививочницы сын поехал на заработки в Польшу, причем не рабочим, в техническим специалистом, айтишником.. Первое, с чем он столкнулся, это с необходимостью полностью пройти все недостающие прививки по польскому календарю.

И ничего, куда-то делась аллергия, слабые сосуды и прочие противопоказания.

Рысью побежал, и за собственные деньги полностью провакцинировался от кори и прочей БЦЖ.

Сейчас подруга вздыхала, что сын очень не хочет прививаться пфайзером – опять же аллергия, сосуды и прочее.

Но пришло приглашение на прививку, и тоже пошел, как шелковый.

Потому что на демократическом Западе никто особенно чикаться не будет.

Нет прививки – нет работы.

В Израиле Верховный суд отказал учителю, который опротестовывал свое отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться.

А в «тоталитарной» России некоторые умники призывают совершать настоящее уголовное преступление – покупать поддельные сертификаты о вакцинации.

А что сказали бы эти «умные» мамаши, если бы повара в детсаду покупали справки об отсутствии туберкулеза, сифилиса или лишая?

А чем это хуже?



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Всего комментариев к статье: 3
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Автору
Упс написал 20.06.2021 00:16
Абсолютно согласен. И ввести уголовную ответственность для работодателей за непривитую "высококвалифицируемую" рабочую силу. И в двойне приятно что такую статью написала именно женщина.
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(без названия)
Вовук написал 20.06.2021 00:10
Аминь
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Народ не сказал еще своего слова!
Rok написал 20.06.2021 00:05
МЫ НЕ РАБЫ! РАБЫ НЕ МЫ!
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