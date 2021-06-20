Депутата решили отправить под стражу перед выборами

Хамовнический суд арестовал муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе до 13 августа по делу о мошенничестве. Она объявила голодовку.

Хараидзе планировала баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Хараидзе задержали в ночь на 18 июня. Ранее она проходила по делу о мошенничестве в качестве свидетельницы. В ее квартире в ходе обыска изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. Хараидзе сказала соседке, что не клала этих денег в верхнюю одежду.

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19 июня 2021 года, решением Хамовнического районного суда г. Москвы депутат муниципального округа Тверской города Москвы Кетеван Хараидзе заключена под стражу на срок до 13 августа 2021 года.

Суд согласившись со следствием применил столь жестокую меру к хрупкой женщине, вынеся постановление с ошибками и неточностями, несмотря на многочисленные ходатайства и поручительства, в том числе и от моего имени.

Максимум, что можно было применить к Кети – домашний арест. Но все прошения не помогли.

Несмотря на санитарные ограничения по COVID-19, выходной день, жару и летние отпуска, у здания суда собрались активисты Тверского и других районов ЦАО, которые искренне переживают за своего избранника и защитника.

У общественности нет сомнений, что дело против Кетеван Хараидзе носит политический и заказной оттенок:

1. Визит в квартиру Кетеван и следственные действия начались сразу после объявления Президентом РФ выборов в Государственную думу.

2. Второй обвиняемый по делу вышел из зала суда в сопровождении адвоката и уехал не на машине УФСИН, а на дорогом спорткаре - белом Porsche 911. Так он отправился под домашний арест.

Несмотря на то, что следствие просило заключения под стражу для обоих подозреваемых. Такой несправедливости, по словам присутствовавших адвокатов, они не видели давно. Не говоря о рядовых гражданах

Сейчас активисты Тверского, Пресненского и других районов Москвы продолжают сбор подписей под петициями и обращениями в Следственный комитет РФ по городу Москве в поддержку К.Г. Хараидзе. Никто из них не сомневается в честном имени Кети.

В понедельник, 21 июня 2021 года, решение Хамовнического суда о заключении Кети Хараидзе под стражу будет обжаловано в Мосгорсуде, заявила адвокат Евгения Григорьева. К делу подключится адвокат ОВД-инфо Михаил Бирюков, работающий по многим политическим делам.

Стало очевидным, что любая общественная деятельность в защиту граждан не остается безнаказанной. Даже законно избранный муниципальный депутат, защищая интересы людей, подвергается давлению со стороны правоохранительных органов.

Если Россия хочет стать сильной и уверенной страной, в ней не должно быть такого. А источником власти должны являться не силовики, а народ.