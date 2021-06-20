"Яблоко" выдвинуло кандидатов в поддержку "Единой России"

Состоялось заседание регионального совета Московского отделения партии Яблоко. В результате обсуждений было рекомендовано съезду партии Яблоко поддержать кандидатов, которых поддержал региональный совет. Так как региональный совет не может принять окончательное решение, то по нескольким округам выдвинули нескольких кандидатов. Съезд Партия Яблоко, который состоится 3-4 июля, примет окончательное решение.

Также было принято решение о рекомендации выдвижения по 37-му округу в МГД и выдвижении списка кандидатов на мунициапальные выборы в округе Щукино.

Список кандидатов такой.

По ГД РФ 8 созыва:

196 округ (Бабушкинский): Артём Гуцалюк (14 голосов);

197 округ (Кунцевский): член Бюро, член федерального Бюро, заместитель председателя МРО Кирилл Гончаров (15);

198 округ (Ленинградский): Марина Литвинович (16);

199 округ (Люблинский): член Регионального совета МРО Николай Кавказский (16), Аршак Макичян (9);

200 округ (Медведковский): член федерального Бюро, член Регионального совета МРО Андрей Бабушкин (16);

201 округ (Нагатинский): Олег Степанов (12), Сергей Власов (11);

202 округ (Новомосковский): член партии «Яблоко» Евгения Гершберг (9);

203 округ (Орехово-Борисовский): Денис Шендерович (11), член партии «Яблоко» Илья Гуревич (9);

204 округ (Перовский): Алексей Миняйло (14);

205 округ (Преображенский): Алёна Попова (15);

206 округ (Тушинский): заместитель председателя МРО Ирина Копкина (16), рекомендовать также найти возможность выдвинуть в Москве доктора экономических наук Игоря Николаева (8);

207 округ (Ховринский): член Федерального политического комитета, председатель Псковского Регионального отделения партии Лев Шлосберг (10), Вячеслав Радченко (9);

208 округ (Центральный): член федерального Политического комитета, депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин (14);

209 округ (Черемушкинский): председатель Федерального Политического комитета Григорий Явлинский (16), член Федерального Политического комитета Елена Дубровина (10);

210 округ (Чертановский): Вадим Коровин (12), Сергей Соколов (10), член Регионального совета МРО Алексей Крапухин (9).

По 37 округу в МГД было рекомендовано выдвинуть Владимира Рыжкова.

По выборам в муниципальном округе Щукино:

1 округ. Барвашова Анна, Кузнецов Владислав

2 округ. Аксенова Виктория, Миленин Константин, Дмитрий Румшиский

3 округ. Бахматов Максим, Вирясова Галина, Парфенова Елена

4 округ. Менжерицкий Сергей, Никитин Григорий

5 округ. Михайлова Екатерина, Радченко Вячеслав

От редакции: За федеральный список не скажу - партия кого хочет, того и выдвигает. Хочет, выдвигает в округе сильного, известного политика - хочет неизвестно кого. Ну не желает партия проводить вот в данном округе своего кандидата, что скажешь?

Или вот хочет столкнуть лбами на выборах в МГД Владимира Рыжкова и Илью Яшина - кто ж запретит?

Но вот с муниципальным округом Щукино - полный неадекват, если честно.

Это единственный округ, где выборы в текущем году, а не в следующем. И первый округ, где председателем стал представитель оппозиции - Андрей Гребенник.

Который, кстати, сейчас идет в Думу по списку КПРФ - видимо, чтобы "помочь" ему партия "Яблоко" выдвигает там целого заместителя председателя МРО. Выиграть Копкина там не сможет никак, но отобрать голоса у Гребенника - запросто.

Вообще подвинуть "Единую Россию" в округе Щукино смогли только благодаря взаимодействию муниципальных депутатов от "Яблока" и КПРФ. И очень преуспели в этом.

Казалось бы, закрепи успех, тем более, что сейчас в муниципальном совете расклад пятьдесят на пятьдесят. Но нет, "Яблоко" выдвигает кандидатов в муниципальный совет в полном комплекте. У кого яблочные кандидаты будут отбирать голоса? Ясно, что не у ЕР, а у кандидатов от КПРФ.

А договориться о согласованном выдвижении не удалось.

Нет, это не глупость и не недомыслие. Это сознательное решение.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск