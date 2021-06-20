Долой Собянина! Даешь крымчанина!

Шестнадцатого июня отправлял в Москве письмо с почты, оператор жалобно попросила надеть маску, поскольку вокруг видеокамеры, а работников почты безжалостно штрафуют их начальники, если операторы обслуживают клиентов без масок. Но, надо сказать, с помощью масок и в Москве начальники насилуют работников уже не очень многих заведений и учреждений, скажем, требование к покупателям надеть намордники всё ещё сохраняется в системе магазинов «ВкусВилл». Но в массе работающих москвичей уже все поняли дебильность этих масок, и сами, в лучшем случае, имитируют их ношение или вообще игнорируют эти намордники. Как и большинство умственно полноценных жителей Москвы. Я, к примеру, регулярно посещаю один торговый объект в Москве, на входе охранник тихим голосом просит: «Наденьте маску, наденьте маску», - и даже маски для желающих возле охранника выложены, но внутри и продавцы, и покупатели - все сплошь без намордников.

Уже устали от этого слабоумного Собянина.

Вот он 16 июня осчастливил москвичей умной мыслью, согласно которой: «По показателям заболеваемости COVID-19 Москва в середине июня приблизилась к прошлогодним пикам». В связи с этим, по его команде санитарные власти ввели в столице «обязательную вакцинацию» для 60% госслужащих, а также сотрудников сфер образования, здравоохранения и услуг. И Собянин пояснил, что «личным делом» вакцинацию можно считать «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче … Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса…».

Сначала обращу внимание на эту тонкую мысль: когда обычные человек выходит в общественное место, то становится участником эпидемиологического процесса». А что это такое? Может Собянин имел в виду «эпидемический»? Но ведь и это понятие никаким боком не вяжется с понятием «процесс», да и как здоровый человек может участвовать в «процессе» эпидемии. Но проверил по нескольким СМИ – нет, Собянин имел в виду именно «эпидемиологический процесс». А что это?

«Эпидемиология (др.-греч. ἐπιδημία — на народ; λόγος — учение) — общемедицинская наука, определяющая закономерности возникновения и распространения заболеваний различной этиологии с целью разработки контроля и профилактических мероприятий. Изучает случаи заболеваемости на определённой территории в определённое время среди определённых групп населения».

То есть, если ты не сделал прививку, то в общественном месте ты становишься учёным, вовлечённым в процесс изучения закономерностей протекания сезонного ОРЗ под названием COVID-19. М-да…

Кем только ни называют людей, отказывающих вкалывать себе жижку под видом вакцины, но назвать их серьёзными учёными догадался только Собянин. Этот деятель болтает слова, не соображая, что они означают, и уж тем более, нельзя ожидать, что человек с таким умственным развитием будет понимать, что именно он делает.

Ну и теперь по поводу того, что «по показателям заболеваемости COVID-19 Москва в середине июня приблизилась к прошлогодним пикам». Давайте прикинем, к чему приблизилась Москва по этому самому показателю заболеваемости.

В сотый раз напомню, что нынешняя эпидемия COVID-19 - это эпидемия ОРВИ, а медицина обязана готовить меры против ежегодных эпидемий ОРВИ, а для начала принятия таких мер она рассчитала пределы заболеваемости ОРВИ по каждой неделе года – рассчитала количества заболевших в данную неделю, после превышения которого можно считать, что в стране не просто протекает обычный сезонная ОРЗ, а началась эпидемия некой ОРВИ.

Эти пределы указаны в «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», утверждённой Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 сентября 2017 года https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738236.htm. Как и полагается в медицине, эта методика даёт эти пределы отдельно по периодам – отдельно за каждую неделю год и в расчёте на 10тысяч жителей.

Так вот, Собянин завопил о росте заболеваний по итогам острых респираторных заболеваний на 23 неделе 2021 года, на которой, согласно указанной методике, среднее значение заболеваемости ОРВИ по Москве в расчёте на 10 тысяч жителей равно 28,8, а толерантный предел – 34,3 Население Москвы на начало 2021 года - 12 655 050 человек, таким образом в 23 неделю года, с 7 по 13 июня должно было заболеть гриппом и прочими ОРЗ в среднем – 36432 человека, а эпидемией надо считать ситуацию, когда заболеет 43 390.

На 7 июня заболевших коронавирусом в Москве (от рождения аферы) считалось - 1 205 090 человек, а на 14 июня 1 241 307. Разница 36217 заразившихся, а это даже немного ниже чем среднее значение, и, разумеетя, близко не приближается к пределу, после которого можно говорить, что в Москве началась эпидемия ОРВИ.

Первое, Собянин объясняет свои меры тем, что в больницах Москвы, дескать, не хватает коек для больных с ОРВИ. А куда они подевались, если заболевших в Москве не более, чем при обычном сезонном гриппе?

Второе, а в связи с чем был объявлен запрет на работу москвичей, если даже эпидемии ОРВИ не было?

Это вопросы? Это вопросы, но в России нет судей и прокуроров, чтобы задать эти вопросы Собянину.

Теперь о Крыме, жители которого плюют на все вопли прессы о «смертельной болезни» и чихают на все карантинные мероприятия и намордники.

Нет, формально там тоже идёт борьба «со страшной эпидемией» - плакатики висят, где надо, у продавцов сетевых магазинов даже маски под подбородком имеются, но там у власти не Соябянин, а руководители, которые как могут вертятся между слабоумными мерзавцами в Кремле и здравым смыслом.

Ведь дебилы в Кремле обязуют и крымчан делать сообщения типа: «Управление Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе предлагает ужесточить меры из-за распространения COVID-19, запретив общепиту работать в ночное время и проводить массовые мероприятия. Об этом в ходе заседания ОП Крыма заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская, сообщает РИА Новости».

Но Крым образцово исполняет главное русское правило – в России тупые законы должны плохо исполняться. За счёт чего Россия и выживала. Кроме того, Аксёнов с Константиновым, надо думать, время от времени посматривают и на результаты жизни крымчан без ограничений и намордников, и сравнивают эти результаты. Давайте и мы на эти результаты посмотрим.

В Крыму 2,4 миллиона собственных жителей и ежедневно только прилетает 35 тысяч. На 1 января 2021 года числилось заболевших коронавирусом – 25527 человек, «погибших» - 517. На 15 июня числилось заболевших коронавирусом – 45 317 человек, «погибших» - 1 426 человек и крымчан, и туристов. В пересчёте на 100 тысяч только постоянных жителей (на 2,4 миллиона) за период с 1 января по 15 июня заболевших было 825, умерших – 37,9. Подчеркну, если включить сюда и туристов, то числа будут ещё минимум на треть меньше.

Давайте сравним с Москвой, зашельмованной Собяниным и его дебильными холуями. На 1 января 2021 года в Москве числилось заболевших коронавирусом – 815676 человек, «погибших» - 11280. На 15 июня числилось заболевших коронавирусом – 1 254 917 человек, «погибших» - 21 121 человек. В пересчёте на 100 тысяч жителей за период с 1 января по 15 июня заболевших было 3 485, умерших – 78,1.

Крымские руководители, по факту уважая права жителей и туристов, обеспечили уменьшение заболеваемости сезонной простудой почти в 4,2 раза по сравнению с Москвой тем, что не усугубляли эту сезонную простуду ношением масок, и этой мерой смертность простуженных уменьшили в 2,1 раза.

Мне могут сказать, что вот, дескать, когда это было? А вот сейчас, когда Собянин опять объявил локдаун и спасает москвичей тем, что запрещает им в парках сидеть на лавочках, какие успехи?

На 1 мая 2021 года в Крыму числилось заболевших коронавирусом – 40 667 человек, «погибших» - - 1 226. Данные за 15 июня уже даны, за период с 1 мая по 15 июня в Крыму в расчёте на 100 тысяч жителей заболевших – 192, умерших - 8,3.

На 1 мая 2021 года в Москве числилось заболевших коронавирусом – 1 099 227 человек, «погибших» - - 18 433. Данные за 15 июня уже даны, за период с 1 мая по 15 июня в Москве в расчёте на 100 тысяч жителей заболевших – 1234, умерших – 21,4.

То есть, и в этот период уменьшение заболеваемости сезонной простудой в Крыму почти в 6,4 раз ниже по сравнению с Москвой, а смертность простуженных меньше в 2,6 раза.

Мне, опять-таки, поставят в укор, что Москва город как бы северный, а Крым как бы южный (кстати, в этом году весна и начало лета и в Крыму были холодными, глобальное потепление - это вам не хухры-мухры!). Дескать, «нельзя Крым и Москву сравнивать»!

Ну, давайте сравним Крым с совсем южной и совсем замордованной ношением масок Грецией.

На 1 января 2021 года в Греции (10,7 миллиона жителей) числилось заболевших коронавирусом – 139447 человек, «погибших» - 4881. На 15 июня числилось заболевших коронавирусом – 416195 человек, «погибших» - 12459 человек. В пересчёте на 100 тысяч жителей за период с 1 января по 15 июня заболевших было 2 586, умерших – 70,8. Показатели практически такие, как и в Москве.

Кстати, диванные «аналитеги» в Киеве всё ищут причины, почему в Крыму хуже, чем в Киеве, и почему крымчане идиоты, что отделились от таких умных «свiдомих».

На 1 января 2021 года в Киеве (2,9 миллиона жителей) числилось заболевших коронавирусом – 112356 человек, «погибших» - 1935. На 15 июня числилось заболевших коронавирусом – 211 181 человек, «погибших» - 5 160 человек. В пересчёте на 100 тысяч жителей Киева за период с 1 января по 15 июня заболевших было 3408, умерших – 111,2. В Киеве, как видите, положение не то, что хуже, чем в Крыму, но и хуже, чем в Москве.

Но нас Кличко не волнует, у нас Собянин.

Когда дела в борделе идут плохо, то масками и локдауном делу не поможешь – персонал надо менять. И если на Россию нельзя поставить Лукашенко, то хоть какого-нибудь крымчанина надо поставить на Москву. Не Аксёнова с Константиновым – не надо губу раскатывать, - да и по сравнению с Собяниным в Москве любой крымчанин сгодится.