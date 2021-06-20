В Армении выборы между разными президентами выборы армения В Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание, избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск), голосование продлится до 22:00 (21:00 мск). К завтрашним выборам в Армении Любопытно, что лидируют партия «Гражданский договор», лидером которой является нынешний глава страны Никол Пашинян, и блок «Армения» во главе со вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Также популярностью избирателей пользуются блок третьего президента Сержа Саргсяна. Помимо этого, в выборах участвует партия «Армянский национальный конгресс» во главе с первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном. Представляю себе, если бы у нас одновременно участвовали в выборах партии Горбачева, Ельцина, Путина и Медведева. Ну и партия Руцкого в качестве оппозиции.



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