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Московский листок

Так за что же всё-таки посадили-то?

Опубликовано 20.06.2021 в разделе комментариев 0

кино москва фестиваль
Так за что же всё-таки посадили-то?

Вчера на открытии ДОКера смотрели презанятнейший фильм "Портрет" канадского режиссёра Билли Минтца.  Основная сюжетная линия    -   судьба  хорошего советского художника Владимира Дворкина, которого на излёте советской власти посадили на 6 лет.   

Отсидев полный срок в колонии в Копейске,  Дворкин эмигрировал с семьёй в Израиль, где прозябал и в итоге нанялся в творческое рабство к  известному израильскому художнику, акционисту-перформансисту и анфан терриблю Озу Альмогу    -    Дворкин нарисовал для него несколько тысяч картин, которые Альмог успешно выдавал за свои и процветал.  Бывают негры литературные, а бывают художественные.  Но сейчас не об этом.

В фильме дочь художника Ася Дворкин, проживающая сейчас в Торонто, говорит об аресте отца:  мол, посадили его за еврейское происхождение, в те времена всех евреев подряд хватали и сажали.  Вот прямо так и говорит.

У пандемии коронавируса  есть и свои плюсы   -  теперь ДОКер после каждого фильма в обязательном порядке после каждого фильма устраивает Q&A   -   онлайн-беседу зрителей с создателями и героями фильма.  Вчера часа полтора задавали вопросы режиссёру Минцу, а также дочери  и внуку художника  -  Асе Дворкин и Роману Лапшину (он же главный герой фильма).  Въедливый hippopotam_beg, не удовлетворившийся прозвучавшим в фильме объяснением ареста художника, спросил его дочь   -  так за что же всё-таки посадили-то?

Ася Дворкин ответила   -  отец был главным художником Бронницкого ювелирного завода, и ему несправедливо приписали участие в хищении в крупном размере в составе организованной группы.  Обвинение было высосано из пальца, и после освобождения Дворкин был полностью реабилитирован.

Ну а почему в фильме нельзя было сказать то же самое?  Ведь прозвучало-то так, как будто за форму носа посадили.



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