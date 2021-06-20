Так за что же всё-таки посадили-то? кино москва фестиваль Вчера на открытии ДОКера смотрели презанятнейший фильм "Портрет" канадского режиссёра Билли Минтца. Основная сюжетная линия - судьба хорошего советского художника Владимира Дворкина, которого на излёте советской власти посадили на 6 лет. Отсидев полный срок в колонии в Копейске, Дворкин эмигрировал с семьёй в Израиль, где прозябал и в итоге нанялся в творческое рабство к известному израильскому художнику, акционисту-перформансисту и анфан терриблю Озу Альмогу - Дворкин нарисовал для него несколько тысяч картин, которые Альмог успешно выдавал за свои и процветал. Бывают негры литературные, а бывают художественные. Но сейчас не об этом.



В фильме дочь художника Ася Дворкин, проживающая сейчас в Торонто, говорит об аресте отца: мол, посадили его за еврейское происхождение, в те времена всех евреев подряд хватали и сажали. Вот прямо так и говорит.



У пандемии коронавируса есть и свои плюсы - теперь ДОКер после каждого фильма в обязательном порядке после каждого фильма устраивает Q&A - онлайн-беседу зрителей с создателями и героями фильма. Вчера часа полтора задавали вопросы режиссёру Минцу, а также дочери и внуку художника - Асе Дворкин и Роману Лапшину (он же главный герой фильма). Въедливый hippopotam_beg, не удовлетворившийся прозвучавшим в фильме объяснением ареста художника, спросил его дочь - так за что же всё-таки посадили-то?



Ася Дворкин ответила - отец был главным художником Бронницкого ювелирного завода, и ему несправедливо приписали участие в хищении в крупном размере в составе организованной группы. Обвинение было высосано из пальца, и после освобождения Дворкин был полностью реабилитирован.



Ну а почему в фильме нельзя было сказать то же самое? Ведь прозвучало-то так, как будто за форму носа посадили.



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