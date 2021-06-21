На карстовых пустотах строительство небоскрёбов, мягко говоря, опасно

С 14 по 17 июня башкирская делегация активистов (Яковлева Алла, Масагутова Диана, Бикбулатова Марина, Зюсько Татьяна) в поисках справедливости стучалась во все столичные ведомства. Уфимские пикеты прошли от Красной Площади и Квалификационной коллегии судей до Приёмной Президента и Генеральной Прокуратуры. Обращения также были поданы в Следственный Комитет, в Комитет по борьбе с коррупцией, ФСБ, мэрию, ФАС, Госдуму. Правда, после пикетов 14 июня у судейской коллегии активистам пришлось познакомиться с ОВД Краснопресненский, но в остальные дни всё прошло более-менее спокойно. Впрочем, драматичность происходящих событий в Уфе, хоть и типична и для других регионов страны, но уфимцы готовы сражаться за свой город. Это не первый их визит в Москву, только в этом году они уже побывали здесь в начале марта.

Уфа такова, что расположена на карстовых пустотах, строительство небоскрёбов в такой местности кажется невозможным событием, тем не менее, застройщики активно набросились на дворы и детские площадки небольших домов, умудряясь именно там возводить лакомые высотки.

Алла Яковлева ещё в марте объяснила, каким образом это происходит:

«Крупные застройщики являются депутатами городского совета, депутатского корпуса Уфы, пользуются своими полномочиями депутатства и застраивают все дворы города. Как они это делают? Они заключают договор развития территории на снос ветхого жилья, которые есть в кварталах, делают проект межевания на весь квартал, и втыкают, в буквальном смысле слова, втыкают дома вместо детских площадок, парковок, санитарных площадок, спортивных, т.е. нет гарантии, что в вашем дворе кто-то что-то не построит».

Алле Яковлевой удалось остановить строительство 36-этажного небоскрёба во дворе своей девятиэтажки по улице Шота Руставели д. 5. А вот строительство небоскрёба во дворе дома Конституции 5 — всё ещё продолжается. Бикбулатова Марина рассказала, что благодаря мартовскому обращению в столицу — 24 марта был отменён мэром города проект межевания территории, имеется акт Жилстройнадзора, что строительство идёт с грубейшими нарушениями, тем не менее, строительство во дворе дома по Конституции 5 продолжается — практически в 16 метрах от четырёхэтажки возводят два дома по 27 этажей каждый! И жители по-прежнему сражаются, теперь, чтобы новый мэр Сергей Греков (на должности с января 2021 года) отозвал разрешение и остановил стройку.

Алле Яковлевой удалось добиться того, что глава Республики Радий Хабиров взял под личный контроль проблемные стройки Уфы, создал градсовет. Но ситуация с точечными застройками и по сей день продолжает оставаться горячей, конфликтной, требующей новых обращений к столичным властям.

А у жителей дома по Карла Маркса 5/3 и вовсе отбирают сам дом. Причина этого события поражает ещё больше — для автопарковки арбитражного суда. Рассказывает жительница дома Диана Масагутова:

«Я приехала в Москву, так как это у нас последняя надежда, что, всё-таки, здесь разберутся с тем, что происходит у нас в Уфе… У нас отнимают наш дом — крепкий, надёжный дом. И для чего отнимают — отнимают для парковки арбитражного суда. Мы считаем, что это несправедливо, это нечестно. На все наши просьбы возбудить уголовное дело против тех людей, которые поступают беззаконно, наш Следственный комитет, наша Прокуратура — получаем от них отписки, обычные отписки. Мы с этим не согласны. Я дойду до победного конца, я хочу наказать всех тех людей, кто причастен к тому, что наш дом признали аварийным».

На дом власти уже покушались в 2017-м году, пытались признать его аварийным ещё тогда, но Верховный суд принял сторону жильцов. В 2019-м Кировский районный суд Уфы также признал, что дом пригоден для проживания (проводились экспертизы), но городская администрация настойчиво продолжала искать подходы к желаемому объекту. После весьма сомнительной экспертизы якобы независимого эксперта Марины Касимовой из Магнитогорска — дом вдруг чудесным образом был признан аварийным, и Верховный суд тоже вдруг 3 февраля 2021 года аварийность подтвердил. Жители дома теперь получают угрозы, что их будут выселять принудительно и облагать штрафами за отказ добровольно выходить на улицу с чемоданами. Компенсацию на выход жителям дома предлагают, но такую, что компенсацией вряд ли её можно и назвать. Более того, оплата последней подложной экспертизы в 149 тысяч рублей была возложена судом на семью Масагутовых (как на истца). Серьёзность подобного намерения была подтверждена блокировкой счетов семьи. Диане Масагутовой пришлось раздавать листовки в мэрии с призывом о помощи, в конечном итоге мэр города Сергей Греков пошёл навстречу Масагутовым — экспертиза, понуждающая жителей покинуть свой дом, была оплачена городом.

Продолжает оставаться критической ситуация в детской спортивной школе № 27 Киокусинкай. Татьяна Зюсько рассказала:

«Мы, родители детей спортивной школы Киокусинкай города Уфы считаем, что по личному желанию заммэра города Уфы Газизова и мэра нашего города Грекова — спортивная школа Киокусинкай разрушается».

В спортшколе уже 9 лет не было ремонта, более 3-х лет — горячей воды, директор Хасбулатов (на должности с сентября 2020-го по март 2021-го) занимался самоуправством — на тренеров оказывалось давление (обвинения в мнимых нарушениях), были незаконные увольнения. Даже суд признал нарушения трудовых прав сотрудников спортшколы. Зато щедро выписывались премии новым сотрудникам, видимо, привечаемых лично Хасбулатовым, и если прежним, многолетним тренерам выдали премию по 15 тысяч рублей, то новые уже получили премиальные от 30 до 50-ти тысяч. Впрочем, начальник Спортуправления Сорокин Хасбулатова здесь поддержал — якобы премии директор волен выдавать на своё усмотрение. Только вот родители и прежний состав спортшколы усмотрели в столь вольном усмотрении директора — коррупционную составляющую, и явно не ошиблись — далее была обнаружена и растрата бюджетных средств, было обращение в СК. Хасбулатов, видимо, решил не проверять крепость уз своих покровителей, и тихо-быстро свой пост покинул. Новый директор Гумаров пока не проявил себя никак. Татьяна Зюсько добавляет:

«Мы имеем информацию, что на школу выделены 9 миллионов на ремонт, по сегодняшний день до сих пор не сделана экспертиза, не составлена смета, директор школы совершенно не заинтересован в ремонте, дети будут вынуждены вернуться опять в здание без ремонта, либо, если сейчас начнётся ремонт, то сдвинется учебный год у детей».

«Я считаю, что эти действия администрации города направлены намеренно на уничтожение бесплатного дополнительного образования детей с целью превратить его в коммерческую, собственную кормушку для зарабатывания денег», — прокомментировала эту ситуацию Алла Яковлева.

Вот всего лишь несколько страниц из жизни летней Уфы, чьи жители вместо отдыха вынуждены тратить своё время, деньги и нервы на решение городских вопросов. Власти, государственные чиновники эти вопросы не решают, порой только усложняют их, приходится уфимским семьям самостоятельно решать задачи государственного уровня.