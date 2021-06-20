Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал он.

И какой вывод я должен из этого сделать? Зачем он это сообщил?

Также Собянин рассказал, когда в Москве выстроится "щит" от коронавируса.

Это станет возможно, когда большое число жителей столицы привьются в короткий срок и все будут соблюдать необходимые эпидмеры. То есть никогда…

Число повторно заразившихся коронавирусом в Москве за последние 2 недели возросло в 2 раза, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Две недели, в 2 раза… Наверно, достаточно на орден за заслуги перед Отечеством 2-й степени…