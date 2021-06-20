Обзор новостей: Пустит ли Путин "паровозов" под откос? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Пустит ли Путин "паровозов" под откос? 2 "Яблоко" выдвинуло кандидатов в поддержку "Единой России", не иначе 3 Хамовнический суд арестовал муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе 4 Наши голосования. Это в связи с заявлением Суркова об изменении государственного строя в РФ. 5 Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве 6 Каждый четвертый больной - тяжелый 7 Система оплаты труда в здравоохранении будет обновлена, сообщил президент России Владимир Путин 8 В Армении выборы между разными президентами 9 А тем временем космический корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с модулем китайской космической станции



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