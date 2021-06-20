Обзор новостей: Пустит ли Путин "паровозов" под откос?

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Пустит ли Путин "паровозов" под откос?
2 "Яблоко" выдвинуло кандидатов в поддержку "Единой России", не иначе
3 Хамовнический суд арестовал муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе
4 Наши голосования.
Это в связи с заявлением Суркова об изменении государственного строя в РФ.
5 Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве
6 Каждый четвертый больной - тяжелый
7 Система оплаты труда в здравоохранении будет обновлена, сообщил президент России Владимир Путин
8 В Армении выборы между разными президентами
9 А тем временем космический корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с модулем китайской космической станции
|
|