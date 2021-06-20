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Московский листок

Обзор новостей: Пустит ли Путин "паровозов" под откос?

Опубликовано 20.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Пустит ли Путин "паровозов" под откос?

2 "Яблоко" выдвинуло кандидатов в поддержку "Единой России", не иначе 

3 Хамовнический суд арестовал муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе

4 Наши голосования.

Это в связи с заявлением Суркова об изменении государственного строя в РФ.

5 Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве

6 Каждый четвертый больной - тяжелый

7 Система оплаты труда в здравоохранении будет обновлена, сообщил президент России Владимир Путин

8 В Армении выборы между разными президентами

9 А тем временем космический корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с модулем китайской космической станции



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