Вакцинироваться уже поздно

Данная заметка является ответом на обращение знакомого пензенского чиновника, которое основано на сообщении:

Михаил Перекусихин озвучил статистические данные о распространении коронавируса в Пензенской области

18.06.2021

Глава регионального управления Роспотребнадзора отметил высокий уровень летальности от COVID-19, достигающий уровня 1,81.

вот чего наговорил-то

во первых 1,81 это действительно много, больше чем при гриппе

но обращает внимание другое, если летальность выросла до 5-6 человек в день, а коэффициент 1,81, значит заболеваемость 270-320 в сутки

тогда почему статистика 75-80 человек?

вывод - надо вакцинироваться

Основное отличие коронавирусной инфекции от гриппа и большинства других ОРВИ

Это отличие состоит в том, что при коронавирусной инфекции наблюдается большое число бессимптомных вирусоносителей – около 15 на каждого заболевшего (от 10 до 20). Это общепризнано. Часть этих бессимптомных вирусоносителей обнаруживается при анализах на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и попадает в статистику заболевших (фиктивно увеличивая число заболевших), но большая часть не обнаруживается, и их число определяют выборочными анализами населения на антитела методом ИФА (иммуноферментного анализа).

Бессимптомные вирусоносители не передают коронавирусную инфекцию, но приобретают гуморальный (связанный с антителами) иммунитет, также как и заболевшие.

Поэтому при коронавирусной инфекции общее число зараженных (инфицированных) больше общего числа заболевших в приблизительно в 15 раз (от 10 до 20).

Коллективный иммунитет в России и Пензенской области – более 50%

Отсюда следует вывод, что России при общем числе заболевших (на 18.06.2021) 5 281 309, или около 3,6% населения страны, коллективный иммунитет должны иметь около 54% населения.

В Пензенской области при общем числе заболевших (на 18.06.2021) 48 601, или около 3,75% от населения области, коллективный иммунитет должны иметь около 56% населения.

Общепринятый порог коллективного иммунитета для окончания распространения инфекции составляет 60-65%.

Этот порог вскоре будет достигнут вне зависимости от проведения вакцинации, хотя, конечно, вакцинация несколько приблизит его достижение.

Поэтому проводить массовую вакцинацию в общем уже поздно.

Относительная смертность при коронавирусной инфекции

Относительную смертность (уровень летальности) рассчитывают в процентах от общего числа заболевших, в Пензенской области она составляет 1,81%. Повышенное отношение числа умерших в сутки к числу новых заболевших в сутки, которое наблюдается в последние дни, увеличивает относительную смертность, но не сильно, поскольку эти числа невелики относительно общего числа заболевших и умерших.

Однако если относительную смертность рассчитывать от общего числа зараженных, она будет приблизительно в 15 раз ниже и составит для Пензенской области около 0,12%, что близко к уровню тяжелых форм гриппа.

Если Вы переболели коронавирусной инфекцией – вакцинация не нужна!

Многие чиновники (включая обремененных дипломом о высшем медицинском образовании), причем не только в России, но и в других странах, а также в ВОЗ, призывают вакцинировать переболевших коронавирусной инфекцией. Якобы вакцинация дает более «полноценный» иммунитет, чем само заболевание.

Это не соответствует действительности (т.е. является ложью).

При любой вакцинации происходит имитация заболевания, в организм вводится возбудитель (ослабленный или убитый) или его часть, содержащая антиген или являющаяся антигеном. Введение возбудителя или его антигенов вызывает образование антител к введенным антигенам, что означает появление иммунитета.

Принципиальной разницы между иммунитетом после вакцинации и иммунитетом после заболевания нет.

Разница может быть не в пользу вакцины, если вакцина содержит только один антиген – обычно у возбудителя их несколько. Естественно, что несколько антигенов дают несколько соответствующих антител, тогда как один антиген – только одно антитело. А несколько антител всегда лучше, чем одно.

Кроме того, чиновники заявляют, что иммунитет после коронавирусной инфекции является нестойким (недолгим), обычно они мотивируют это падением уровня антител после заболевания.

Падение уровня антител после заболевания – это естественный процесс, который не означает ослабление (или исчезновение) гуморального иммунитета. За длительную выработку антител отвечают B-клетки памяти, которые обычно остаются в организме на многие годы и при необходимости (при появлении возбудителя) вновь начинают вырабатывать антитела.

Кроме того, отдельно существует клеточный иммунитет, связанный не с антителами, а с T- клетками памяти, который обычно сохраняется на протяжении многих лет.

Да, переболевшие коронавирусной инфекцией в редких случаях могут заболеть повторно, но это касается, как правило, лиц, имеющих проблемы с иммунитетом. И доля заболевших повторно весьма невелика.

Но ведь и при вакцинации далеко не все приобретают иммунитет. Эффективность различных вакцин против коронавирусной инфекцией колеблется, по разным оценкам, от приблизительно 50% до 95% (и даже больше), но ни одна вакцина не дает 100%-ной гарантии. В любом случае эффективность вакцины ниже доли лиц, которые приобретают иммунитет после заболевания.

Поэтому, если Вы переболели коронавирусной инфекцией – вакцинация не нужна!

Если у Вас есть антитела – вакцинация не нужна!

Если у Вас были контакты с заболевшими коронавирусной инфекцией, но сами Вы не болели или у Вас была только легкая простуда, то весьма вероятно, что Вы были бессимптомным вирусоносителем или перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Практически единственный способ обнаружить это – сделать анализ на антитела.

Если антитела есть – значит, у Вас есть гуморальный иммунитет, и вакцинация не нужна!

Сопоставление вакцин для профилактики коронавирусной инфекции

В настоящее время в России зарегистрировано 5 вакцин против коронавируса:

«Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V», раствор) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России) «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (тоже «Спутник V», лиофилизат) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России) «Спутник Лайт» (упрощенный вариант «Спутника V», раствор) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России)

Это векторные вакцины – в безопасный аденовирус (ДНК-содержащий вирус) вставлен ген S-белка коронавируса (spike protein, спайковый белок, шиповидный белок, основной антиген коронавируса). При попадании вакцины в организм этот ген начинает выработку S-белка.

«ЭпиВакКорона» (суспензия, ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора)

Это вакцина на основе пептидных антигенов, три пептида копируют три участка S-белка коронавируса. Эти пептиды связаны с белком носителем, который адсорбирован на гидроксиде алюминия.

«КовиВак» (суспензия, ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН)

Это инактивированная цельновирионная вакцина, т.е. она содержит целые инактивированные (убитые) вирусы.

Что касается вакцины Comirnaty (Pfizer), то она не разрешена к применению в России.

Это мРНК-вакцина, данная мРНК кодирует модифицированный S-белок и при попадании в организм начинает его выработку.

Векторные вакцины и мРНК-вакцины по существу не вакцины, а средства генной терапии, полученные генно-инженерным путем.

Для них следует отметить, что:

- недостаточно изучено, сколько времени и с какой скоростью будет производиться в организме S-белок, т.е. неясно, какое количество S-белка (антигена) в итоге получит пациент при введении стандартной дозы вакцины;

- недостаточно изучена миграция генного материала (ДНК/мРНК) в организме, т.е. неясно, где возможен синтез S-белка, кроме места введения;

- недостаточно изучена возможность накопления S-белка в организме и к чему это может привести.

Я отрицательно отношусь к генным вакцинам вообще из-за неизученных и непредсказуемых последствий их применения.

Что касается вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то они сделаны по традиционным технологиям и должны быть безопасны.

Вакцина «КовиВак» выглядит предпочтительной по сравнению со всеми остальными, указанными выше, поскольку содержит убитые вирусы, т.е. содержит все вирусные антигены, а не только S-белок.

Впрочем, все без исключения вакцины в мире не прошли, по причине спешки, положенных долгосрочных испытаний (обычно в течение нескольких лет).

Рекомендация на случай, если обстоятельства вынуждают Вас вакцинироваться

Предположим, обстоятельства вынуждают Вас вакцинироваться – начальство очень настоятельно просит. В таком случае требуйте, чтобы вакцинация была именно вакциной «КовиВак», на худой конец «ЭпиВакКорона», но никак не «Спутниками».

Аргументируйте свою позицию тем, что Вы противник генной терапии и генной инженерии и боитесь неизученных и непредсказуемых последствий применения «Спутников».

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступили в гражданский оборот позже «Спутника V», у них меньше производство и их просто меньше в пунктах вакцинации. Весьма вероятно, что в Вашем пункте вакцинации их вообще не было или они кончились. И тогда от Вас отстанут – надолго (до появления нужной вакцины) или вообще навсегда.

Михаил Яхкинд

канд. техн. наук