Партбилеты приказано прятать?

19 июня состоялся съезд партии власти, на котором Путин предложил кандидатуры Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во главу списка единороссов на выборах в Госдуму. В ходе съезда секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак огласил всю президентскую пятерку общефедеральной части списка. В нее вошли: глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова. Председатель партии Дмитрий Медведев в пятерку не вошел, но заявил, что утверждение списка является его совместной с Путиным инициативой. Группу избирательного списка «Единой России» по Москве возглавит столичный мэр Сергей Собянин, по Московской области — Андрей Воробьев, по Санкт-Петербургу — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, по Дальнему Востоку — Юрий Трутнев, по Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прокомментировать ситуацию редакция попросила руководителя РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.

- Любому нормальному человеку сразу бросается в глаза отсутствие во главе партийного списка ЕР партийных руководителей, а может и вообще членов партии. Исходя из самого известного исторического примера действия партии власти «Коммунисты вперед!», надо полагать в данном случае дана установка «Не высовываться!». По - человечески очень понятно. Результаты налицо, а надо как-то проскочить. Поэтому вступают в действия высокие политические технологии. Мол, мы в окружении врагов, поэтому министры иностранных дел и обороны - вперед! Раз ковид косит людей, значит главврача призвать на службу власти. Ну и якобы непартийный Народный фронт с детским омбудсменом - для всех родителей и обиженных на власть какой-то аргумент.

- Поможет ли? Ведь поставлена задача получить поддержку не менее сегодняшней.

- Тут весь вопрос в том, что полученные проценты, и настоящая поддержка людей - это совсем разные вещи. Если говорить прямо и честно – могут обманывать и 50% и более людей. Удивляться не будем, тем более, что половина депутатов по мажоритарным округам, это почти на 100% депутаты от власти, т.к. деньги, СМИ и административный ресурс обеспечивают результат. Классики марксизма мудро заметили полтора века назад, что люди приходят выбрать тех, кто будет управлять их эксплуатацией следующий срок.

- Так что же мы можем предложить людям в качестве, как теперь модно выражаться, умного голосования?

- Для обывателей, самое умное – не голосовать за парламентские партии, которые в нынешней думе протащили пенсионную реформу и поправки в конституцию с обнулением сроков Путина.

- За все четыре? Ведь КПРФ в третьем чтении голосовала против поправок в Конституцию?

- Зато в первом поддержала. Но главное не в этом. Для КПРФ мы предложили то, что должны делать коммунисты- развернуться в сторону организации собственной борьбы людей труда. Включить в список организаторов рабочего движения. Не примут, значит тоже могут партбилеты прятать, хотя и красного цвета.

Беседу записал Дмитрий Волгин