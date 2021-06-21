Партбилеты приказано прятать?

- Любому нормальному человеку сразу бросается в глаза отсутствие во главе партийного списка ЕР партийных руководителей, а может и вообще членов партии. Исходя из самого известного исторического примера действия партии власти «Коммунисты вперед!», надо полагать в данном случае дана установка «Не высовываться!». По - человечески очень понятно. Результаты налицо, а надо как-то проскочить. Поэтому вступают в действия высокие политические технологии. Мол, мы в окружении врагов, поэтому министры иностранных дел и обороны - вперед! Раз ковид косит людей, значит главврача призвать на службу власти. Ну и якобы непартийный Народный фронт с детским омбудсменом - для всех родителей и обиженных на власть какой-то аргумент.
- Поможет ли? Ведь поставлена задача получить поддержку не менее сегодняшней.
- Тут весь вопрос в том, что полученные проценты, и настоящая поддержка людей - это совсем разные вещи. Если говорить прямо и честно – могут обманывать и 50% и более людей. Удивляться не будем, тем более, что половина депутатов по мажоритарным округам, это почти на 100% депутаты от власти, т.к. деньги, СМИ и административный ресурс обеспечивают результат. Классики марксизма мудро заметили полтора века назад, что люди приходят выбрать тех, кто будет управлять их эксплуатацией следующий срок.
- Так что же мы можем предложить людям в качестве, как теперь модно выражаться, умного голосования?
- Для обывателей, самое умное – не голосовать за парламентские партии, которые в нынешней думе протащили пенсионную реформу и поправки в конституцию с обнулением сроков Путина.
- За все четыре? Ведь КПРФ в третьем чтении голосовала против поправок в Конституцию?
- Зато в первом поддержала. Но главное не в этом. Для КПРФ мы предложили то, что должны делать коммунисты- развернуться в сторону организации собственной борьбы людей труда. Включить в список организаторов рабочего движения. Не примут, значит тоже могут партбилеты прятать, хотя и красного цвета.
Беседу записал Дмитрий Волгин
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