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Московский листок

Президенты померились бортами

Опубликовано 21.06.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Президенты померились бортами

Журналисты немецкого журнала Flug Revue провели сравнение президентских бортов в РФ и США. Эксперты выяснили, что по размерам российский Ил-96-300ПУ уступает байденовскому VC-25А, созданному на базе Боинга 747-200.

При этом в отечественном правительственном флоте находятся десять самолетов Ил-96 в VIP-исполнении, тогда как в распоряжении американского лидера находятся всего два VC-25A. 

***

Оставим за скобками, зачем в 21-м веке вообще специальные президентские самолеты?

Я еще понимаю старую задумку советских конструкторов сделать правительственный борт на базе Су-27 - три часа и ты в Вашингтоне. Но не реализовали по причине дряхлости вождей - один такой полет, и продолжение на лафете.

Но вот этот "летающий кремль" - зачем? Золотые унитазы, джакузи на высоте 12 тысяч метров и прочее?

Ну ладно, в США два таких борта - для президента и вице-президента. А у нас даже вице-президента после казуса Руцкого нет. Кто летает на остальных 9-ти?

Ну, ладно, один про запас, если борт номер 1 сломается. А остальные восемь? Кого у нас развозят на президентском уровне?

Напомнить, во сколько раз бюджет США больше нашего?

А ведь у президента США всего одна резиденция в Кемп-Дэвиде, а у нашего большеи 20-ти. Кто там прохлаждается, пока хозяина нет?

О президентском гараже даже и подумать боюсь, хотя понимаю, что американскому президенту и не снилось... Хотя США производят автомобили, а мы все больше ведра с гайками.

Ну взял бы еще и "Руслан" под себя оборудовал... Круче ни у кого нет. 



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
соул написал 21.06.2021 01:30
В последнего российского царя были следующие резиденции:
- Александровский дворец, Ливадийский дворец, Охотничья резиденция в Турции, Имение в Дагомысе, Охотничье имение на Красной поляне, Зимний дворец. Итого ШЕСТЬ. Были ли там тоже золотые унитазы, может и были но тем не менее. Такие вещи говорят нам о качестве человеческого материала.
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