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Московский листок

Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам?

Опубликовано 21.06.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам?

Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

То, что у нас теперь можно поставить прививку в любой подворотне, мне, конечно, дико.

Во времена СССР даже обязательные прививки назначал врач, без его осмотра никакой процедурный кабинет вас бы и не принял.

Более того, в позднем СССР в детских поликлиниках появилась ставка врача-иммунолога, и он тоже давал согласование перед прививкой. Или не давал. И определял, какой вакциной прививать – обычной или ослабленной.

Сейчас в поликлиниках не то, что иммунолога – ЛОР-врача не найдешь, людям приходится ездить порой через весь город к врачу-специалисту.

А решение делать или не делать прививку, и чем прививаться целиком отдано на откуп самому населению. Вот я в интернете почитал, и решил…

Понятно, сломать систему здравоохранения легко, а выстроить на ее месте что-то приемлемое – не получается.

Анатолий Баранов

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
А.Баранов может испытывать заслуженную гордость! написал 21.06.2021 10:42
Он внес свой скромный вклад в нагнетание истерии и запугивание граждан. Теперь те из ник, кто имеет наименее уравновешенную психику, готовы на любой эксперимент со своим здоровьем. В том числе согласны привиться, хоть в подворотне.
Молодец, потрудился на славу!
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