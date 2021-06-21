Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам?

Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

То, что у нас теперь можно поставить прививку в любой подворотне, мне, конечно, дико.

Во времена СССР даже обязательные прививки назначал врач, без его осмотра никакой процедурный кабинет вас бы и не принял.

Более того, в позднем СССР в детских поликлиниках появилась ставка врача-иммунолога, и он тоже давал согласование перед прививкой. Или не давал. И определял, какой вакциной прививать – обычной или ослабленной.

Сейчас в поликлиниках не то, что иммунолога – ЛОР-врача не найдешь, людям приходится ездить порой через весь город к врачу-специалисту.

А решение делать или не делать прививку, и чем прививаться целиком отдано на откуп самому населению. Вот я в интернете почитал, и решил…

Понятно, сломать систему здравоохранения легко, а выстроить на ее месте что-то приемлемое – не получается.

Анатолий Баранов