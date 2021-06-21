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Московский листок

Казахстан идет по пути оправдания нацизма

Опубликовано 21.06.2021 в разделе комментариев 0

фашизм гитлер
Казахстан идет по пути оправдания нацизма

Социалистическое движение Казахстана осуждает деятельность государственной комиссии по окончательной реабилитации, которая направлена на оправдание предателей, карателей и пособников нацизма.

Созданная в прошлом году по указу президента Токаева государственная комиссия по окончательной реабилитации является инструментом по юридическому и политическому оправданию пособников нацизма и карателей из числа участников Туркестанского Легиона вермахта и мусульманских частей СС.

«Туркестанский Легион» в числе других подразделений был признан преступным Нюрнбергским трибуналом.

Это утверждение полностью подтвердилось после выступлений депутатов Мажилиса от правящей партии Нур Отан Берика Абдыгалиулы и Айдоса Сарыма, входящих в состав государственной комиссии по реабилитации. Они официально заявили, что прорабатывается вопрос юридического и политического оправдания участников коллаборационистских формирований, участвовавших во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

Более того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление идеолога и основателя Туркестанского Легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая, всех реабилитируемых участников данных коллаборационистских формирований, а также членов казахского отделения партии Кадетов «Алаш-Орда», воевавших на стороне адмирала Колчака в гражданскую войну. Такую же ответственность предполагается ввести и за отрицание «Ашаршылыка» — казахского «голодомора».



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