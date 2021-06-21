Обзор новостей: Президенты меряются… ну, чем могут Обзор новостей с Анатолием Барановым 1 Президенты меряются… ну, чем могут 2 В Армении опять победил Пашинян 3 Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона 4 Рубль усилил снижение к доллару и евро 5 Есть предложение отмечать день отмены рабства 6 Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам? 7 Прошлой ночью в Ужгороде сгорело семь цыганских хатынок 8 Казахстан идет по пути оправдания нацизма 9 С Путиным в сердце



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