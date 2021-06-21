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Московский листок

Обзор новостей: Президенты меряются… ну, чем могут

Опубликовано 21.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым

1 Президенты меряются… ну, чем могут

2 В Армении опять победил Пашинян

3 Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона

4 Рубль усилил снижение к доллару и евро

5 Есть предложение отмечать день отмены рабства

6 Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам?

7 Прошлой ночью в Ужгороде сгорело семь цыганских хатынок

8 Казахстан идет по пути оправдания нацизма

9 С Путиным в сердце



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