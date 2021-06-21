Обзор новостей: Президенты меряются… ну, чем могут

Обзор новостей с Анатолием Барановым
1 Президенты меряются… ну, чем могут
2 В Армении опять победил Пашинян
3 Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона
4 Рубль усилил снижение к доллару и евро
5 Есть предложение отмечать день отмены рабства
6 Почему власти решили отменить противопоказания к прививкам?
7 Прошлой ночью в Ужгороде сгорело семь цыганских хатынок
8 Казахстан идет по пути оправдания нацизма
9 С Путиным в сердце
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