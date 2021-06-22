22 июня 1941 года. Европейские пособники нацистской Германии

Памяти Сергея Стрыгина и Леонида Журы

Враги непреодолимой силы

Кругля дата трагического события…

Ещё зимой наткнулся в «Военном обозрении» на статью Д. Верхотурова «Патроны для Вермахта: производство в оккупированных странах». Ничего особо нового я не узнал, но в статье возмутила таблица, данные для которой автор, по его утверждению, взял из российского архива:

«Данные о производстве оружия и боеприпасов лучше всего представить в виде таблицы, в миллионах рейхсмарок (по данным: РГВА, ф. 1458к, оп. 3, д. 2166, лл.1-4):

https://topwar.ru/uploads/posts/2021-02/1613843536_voennoe-proizvodstvo-okkupirovannyh-stran-tab.jpg

Принцип, по которому была составлена эта таблица, непонятен. Или составители малограмотны и мало что о войне знают, или у них были иные соображения. К примеру, при чём тут оккупированные страны, если в таблице есть и нейтральные? И почему далеко не все? Польша, согласно таблице, вырвалась в передовики – с этим никто спорить не будет, - но где, скажем, Чехословакия?

Придётся напомнить, что в начале 40-х годов прошлого века противостоящая не русскому, а советскому народу сила фашистов была беспрецедентно огромной, поскольку немцы воевали в коалиции. Кстати, и сегодня главный агрессор мира – США – стремятся для своих агрессий объединить вассалов, но президенты США до сих пор в этом отношении даже в подметки не годятся Гитлеру.

В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов советские люди воевали не с 90 миллионов тогдашних немцев и австрийцев – советские люди воевали, по сути, со всей континентальной Европой, численностью в 400 миллионов человек, поскольку к 22 июня 1941 года Германия объединила под своей властью практически весь европейский Запад. Часть стран Европы воевала с СССР непосредственно – Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Дания, Испания, Словакия, Хорватия и Норвегия. (Болгария официально с СССР не воевала, но, участвуя в войне на стороне Германии, освобождала немецкие дивизии для войны в СССР). Еще часть Европы под оккупационным правлением немцев снабжала Германию сырьем, оружием и добровольцами – это большая часть Франции, Бельгия, Голландия, Чехия, Польша, Греция, Югославия. (В вооруженные силы Германии добровольцами вступило около полутора миллионов человек из этих стран). Как бы нейтральные, Швеция, Швейцария, и Португалия так же по сути участвовали в войне на стороне немцев.

Ну, смотрите, помимо собственно воевавших против СССР стран, в ходе войны было взято пленных:

Чехов и словаков 69977 Поляков 60280 Французов 23136 Югославов 21822 Евреев 10173 Голландцев 4729 Бельгийцев 2010 Люксембуржцев 1652 Датчан 457 Испанцев 452 Цыган 383 Норвежцев 101 Шведов 72

(Причём, поскольку пленные, взятые Красной Армией, передавались в НКВД и уже тут учитывались по национальности, то пленных чехов и поляков было взято значительно больше, чем в этой таблице. Поскольку в 1943 году начали формироваться национальные чехословацкие и польские антифашистские соединения, и пленных чехов и поляков направляли прямо на их формирование – воевали за фашистов, повоюйте и против них).

Контролируемая Германией территория Европы занимала 3 миллиона квадратных километров, запасы стратегического сырья и материалов с этого пространства, мобилизационные запасы (особенно ценные у Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии и Австрии), военная промышленность, вооружение и военная техника армий союзных, нейтральных и оккупированных стран — все это было поставлено Гитлером на службу военной экономике Германии и использовано для ведения войны против народов Советского Союза.

Франция являлась самым крупным поставщиком оружия, промышленной продукции и сырья для Германии. Сдавшись, французская армия передала немцам 3 тысячи боевых самолетов и 4 930 танков. (Для сравнения: считается, что немцы напали на СССР, имея в войсках около 5 тысяч своих и союзных самолета и около 5 тысяч танков). До лета 1941 года из Франции было вывезено 5 тысяч паровозов и 250 тысяч вагонов. Французскими автомобилями были оснащены 58 пехотных, 3 моторизованные и одна танковая дивизии. Из Франции в Германию было вывезено промышленного оборудования и станков на общую стоимость около 9,8 млрд. франков. (Для сравнения: в 1938 предвоенном году Франция потратила на собственные ВВС 7 млрд.). А поскольку оккупационные платежи Франции составляли 400 миллионов франков в день, то на экономические цели Германии пошел и золотой запас Франции.

Из Франции в Германию ежемесячно направлялось по 3 тысячи тонн алюминия и, в добавок к ним, 2 тысячи тонн глинозема, бокситы и 300 тонн магния, железная руда, фосфаты, кобальтовая руда, графит, специальные и растительные масла, продовольствие. На предприятия Франции, работавших на производство оружия для Германии, к началу войны с СССР было занято 1,6 миллиона человек, они до января 1944 года поставили Германии еще минимум 4000 самолетов, около 10 тысяч авиационных двигателей, 52 тысячи грузовиков. Вся локомотивная промышленность и 95 процентов станкостроительной промышленности работали только на Германию.

Крупнейшим арсеналом Германии стала Чехия, которая до войны считалась вторым мировым экспортером оружия. По оценке Черчилля, чехи, отказавшись защищать свой суверенитет, подарили немцам оружие, достаточное для вооружения 35 дивизий. К немцам попали заводы концерна «Шкода» — второй по мощности арсенал Центральной Европы, - который, по подсчетам того же Черчилля, в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года один выпустил почти столько же военной продукции, сколько выпустили все английские заводы за то же время.

Чехи сдали немцам свое оружие в образцовом состоянии, включая 1,25 миллиона винтовок. А в уже воюющей Англии еще и в 1941-м году свыше миллиона английских солдат винтовок еще не имели, и Черчиллю с большим трудом удалось выцарапать у американского президента Рузвельта всего 150 тысяч стволов. В годы войны чешские предприятия выполняли «программы фюрера» по производству танков, орудий, авиационных моторов и самолетов, включая узлы для ракет Фау. Чехия была недосягаемой для английской авиации, поэтому военное производство здесь постоянно наращивалось, и сюда был переведен целый ряд военных заводов из самой Германии. Чехи старались: по немецким данным, в 1944 году Чехия ежемесячно поставляла в Германию около 11 тысяч пистолетов, 30 тысяч винтовок, более 3 тысяч пулеметов, 15 миллионов патронов, около 100 САУ, полторы сотни пехотных орудий, 180 зенитных орудий, более 620 тысяч артиллерийских снарядов, почти миллион снарядов для зенитной артиллерии, от 600 до 900 вагонов авиационных бомб, 1000 тонн пороха и 600 тысяч тонн взрывчатых веществ. Ежемесячно! Они построили для немцев все 845, проклятых Красной Армией самолётов-разведчиков и корректировщиков артогня «Фокке-Вульф» Fw 189, прозванных нашими войсками «рамой».

В Польше в собственность Германии и отдельных немцев перешло 294 крупных, 9 тысяч средних и 76 тысяч мелких промышленных предприятий, выпускавших самолеты, танки, артиллерийские орудия и боеприпасы. Кроме этого, были построены новые военные заводы, к примеру, на базе «лагеря смерти» Освенцим работало свыше 50 химических производств, на которых польские и европейские евреи производили для Германии от синтетического моторного топлива и каучука до взрывчатки.

Голландия половину своей промышленной продукции выпускала по заказам Германии, из Бельгии немцы получили 74 тысячи железнодорожных вагонов и 351 тысячу автомашин.

Болгария поставила Германии 546,3 тысяч тонн угля, 406,5 тысяч тонн руды, 10,9 тысяч тонн шерсти, 2,9 тысячи тонн кож, 375,7 тысячи тонн зерна, 49 тысяч тонн мяса, 128 тысяч тонн табака, 4,4 миллиона овец, 3,1 миллиона свиней, 767 тысяч голов птицы, 168 миллиона яиц, 265 тысяч тонн различных фруктов, 450,6 тысяч тонн спиртных напитков.

Как бы нейтральная Швеция поставляла Германии не только добровольцев для дивизии СС «Викинг», но и железную руду, которая имела исключительную важность для производства вооружения. Некоторые считают, что, в каждом немецком орудии и танке содержалось до 30 процентов шведского металла. Кроме того, Швеция поставляла подшипники и разнообразное приборное оборудование для вооружения и военной техники.

Та война была войной стали, и насколько важны были все эти поставки, говорят числа ее производства: в 1940 году Германия вместе с оккупированными и союзными странами производила 31,8 миллиона тонн стали и добывала 439 миллиона тонн угля, а СССР производилось 18,3 миллиона тонн стали и 166 миллиона тонн угля.

Из нейтральной Швейцарии немцы получали оружие и боеприпасы, металлообрабатывающие станки, телефоны, рации, часы. Однако более важную роль Швейцария играла как посредник в транспортировке нефти и другого сырья между Германией и оккупированной Францией. Что касается природной нефти, то помимо попадания в руки немцев всех ее европейских залежей, нефть им поставлял и американский концерн «Стандарт ойл». Не прямо, конечно, а через латиноамериканские страны и нейтральные страны Европы. Весь танкерный флот Испании, к примеру, этой работой и был загружен, правда, в январе 1944 года Черчилль добился прекращения поставок нефти из США в Испанию, но уже в мае они были возобновлены. Бизнес есть бизнес.

Я пишу о странах, который официально как бы не воевали с СССР, а союзники немцев, разумеется, сами вооружали свои армии и всемерно помогали немцам экономически. Так, к примеру, из Норвегии ежегодно вывозилось 200—240 тысяч тонн меди, 200 тысяч тонн серы, 150 тысяч тонн ферросплавов. Дания поставляла Германии (1942 год) 10% потребляемого Германией масла, 20% - мяса, 90% - свежей рыбы, промышленные предприятия Дании выполняли все немецкие заказы, отремонтировав немцам, например, 174 боевых корабля. Электростанции Норвегии через подводный кабель снабжали Германию электроэнергией, более 7 процентов экономически активного населения было занято работой на немцев, и к 1944 году на победу Германии тратилось 40% национального дохода Норвегии.

И, раз мы уже заговорили о трудовых ресурсах, то в связи с войной их немцам стало сильно не хватать. И тут Европа не осталась безучастной – в промышленности и сельском хозяйстве Германии работало 7 миллионов европейцев. Частью это были военнопленные, но основная часть – наемные рабочие.

Европа приближала победу немцев, как могла. Старалась!

Ничего подобного немецкой армии и немецкой силе не видела не только Россия, но на 1941 год не видел и весь мир. Пока Гитлер на напал на СССР, он все страны громил практически моментально.

О польских патронах

Вернёмся к польским стараниям обеспечить немцев оружием и боеприпасами.

Когда я пишу, что когда 1 сентября немцы начали войну с Польшей, то всего пару дней поляки как-то храбрились и их главнокомандующий маршал Рыдз-Смиглы даже начал позировать художнику для картины о том, как он на белом коне въедет в поверженный Берлин. Но потом офицеры и генералы польской армии, а за ними и солдаты, начали удирать от немцев стремглав и во все стороны, соответственно часть этого воинства оказалась и в СССР.

Не все верят такой характеристике польских офицеров, некоторые обижаются за поляков - типа они храбро сражались, да ничего не могли поделать с сильными немцами и русскими, ударившими им в тыл.

Но вот Ежи Климковский поручик польской армии в 1939 году и квартирмейстер кавалерийской бригады, написал книгу воспоминаний «Я был адъютантом генерала Андерса», которая вышла в России в 2011 году под названием «Гнуснейшие из гнусных». Климковский провоевал (если так можно сказать) всю эту войну и рассказал о ней так:

«Но уже после двух дней не очень тяжелых боев и после нескольких дней марша без сражений и даже без соприкосновения с противником от нашего замечательного боевого соединения в результате неумелых действий его командира почти ничего не осталось. Бригада буквально развалилась и рассыпалась. Я особо подчеркиваю при этом — без каких-либо боев с немцами! Даже самолеты нам не очень-то досаждали. Только один раз — около Скерневиц — мы стали объектом небольшого налета, причем мы не понесли никаких потерь».

И вот тысяч 15 сбежавших от защиты Польши офицеров и генералов этого «храброго воинства» достались СССР сначала в качестве интернированных (задержанных на время войны). Кормили их от пуза, выдавали карманные деньги, жили они в домах отдыха СССР и горя не знали, но «польское правительство в эмиграции» объявило в ноябре 1939 года войну СССР, и пришлось и в СССР оформить этих интернированных уже в качестве военнопленных. Причём, сначала пытались создать из них польские дивизии для предстоящей войны с немцами и для освобождения от немцев Польши, но польские офицеры и генералы в массе своей отказались – им и в плену было хорошо. Тогда Особое совещание при НКВД (был такой суд) приговорило их к 3-5 годам заключения в лагерях и теперь уже как простых заключённых их заставили строить дороги.

А в 1941 года немцы захватили эти лагеря и перестреляли этих «защитников Польши», не видя смысла кормить их в плену. Потом была длинная история, в 1943 году с целью сплотить народы всей Европы в борьбе с «еврейским нашествием из СССР и США», под руководством министра пропаганды нацистской Германии доктора Геббельса могилы поляков под Смоленском сами же немцы раскопали и заявили, что пленных польских офицеров убили советские евреи. А в 1944 году эти могилы раскопала уже советская комиссия и показала иностранным журналистам, что поляков расстреляли немцы. В 1946 году на Нюрнбергском процессе главных военных преступников в этом убийстве польских офицеров обвинили Кейтеля и Йодля, их защита два дня пыталась оспорить это обвинение, но у неё ничего не получилось – она привлекла свидетелей защиты, которые убедительно доказывали, что они ничего об этом не знают и ничего не видели. А обвинение привлекло свидетелей, которые знали и видели. И ноые письменные доказательства, кстати, их представлял и американский прокурор. В результате в приговоре Трибунала отсутствует оправдание Кейтеля и Йодля в этом преступлении. То есть, Нюрнбергский трибунал установил, что пленных поляков расстреляли немцы.

А в 1990 году предавший Родину М.С. Горбачёв дал команду сфальсифицировать дело об убийстве поляков немцами так, как будто их убили русские – то есть подтвердить ложь Геббельса. И мерзавцы Главной военной прокуратуры начали фальсификацию, для чего дали полякам раскопать тюремные кладбища Харькова и Твери, в результате под Харьковом было найдено 169 черепов, и на 62 черепах были обнаружены следы огнестрельных ранений. И установили под Харьковом крест на «месте захоронения» более чем «4000 поляков, убитых русскими». А под Тверью было найдено 226 черепов из которых 12 были с огнестрельными ранениями, и объявили, что тут были «расстреляны 6000 польских полицейских», и даже установили медные таблички с именами каждого как бы убитого тут полицейского.

Но я начал статью с того, что отметил польских «стахановцев» той войны – они больше всех в Европе изготавливали для немцев патронов к стрелковому оружию. А я ещё в 1993 году написал книгу «Катынский детектив», закончив её словами о гибели трусливых польских офицеров:

«Польские офицеры в Катынском лесу получили в затылок немецкую пулю. Это не очень справедливо. И советская пуля — тоже не хорошо. Только польская пуля была бы наивысшей справедливостью».

Так вот, по заказу польского «Совета охраны памяти борьбы и мученичества» и с присутствием польских археологов на Украине на территории городища «Валы» во Владимире-Волынском в 2012 году провелись раскопки двух могил массовых захоронений с исследованием останков примерно 750 расстрелянных мужчин, женщин и детей. И в могилах были найдены обрывки польских полицейских мундиров, пуговицы от этих мундиров и даже два полицейских жетона, то есть, двое полицейских, из сотен польских полицейских, расстрелянных здесь, сумели свои жетоны как-то сохранить. И в 2012 году сами же поляки установили, что эти жетоны принадлежали польским полицейским Ю. Степановичу и Л. Якубовичу. А они считаются расстрелянными НКВД и похороненными под Тверью, там даже были медные таблички с их именами.

Брешут, сволочи, без какого-либо зазрения совести!

Так вот, что в данном случае интересно, в могилах во Владимире-Волынском было найдено также 374 пистолетных и одна винтовочная гильза из которых только семь были гильзами от патронов к советскому пистолету ТТ, остальные гильзы были от патронов к немецкому оружию. Причем, подавляющее число гильз к немецкому оружию было изготовлено на польской патронной фабрике в 1941 году. То есть, это безусловные могилы людей, расстрелянных немцами не ранее 1941 года, но главное, что патроны для расстрелов трусливых польских офицеров изготовили поляки.

Они-то изготавливали их для того, чтобы немцы убивали русских, но тут уж так получилось.