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Московский листок

Армения твердо встала на путь, ведущий от России

Опубликовано 22.06.2021 в разделе комментариев 0

война армения азербайджан карабах
Армения твердо встала на путь, ведущий от России

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Все бюллетени подсчитаны. Партия Пашиняна набрала 53,92% голосов. Таким образом, «Гражданский договор» не сможет самостоятельно формировать правительство – такое право давалось бы партии, если за нее проголосовало бы более 54% избирателей. 

На втором месте блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Его сторонники набрали 21,04% голосов.

За блок другого экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею» было отдано 5,23% голосов, но чтобы попасть в местный парламент, нужно получить больше 5% для партий и более 7% - для блоков. Формально блок Саргсяна не проходит.

Но по здешнему законодательству в законодательном органе должны быть представлены как минимум три политические силы. Поэтому можно говорить, что, скорее всего, три вышеназванные политические объединения и сформируют парламент.

***

Хотя Пашинян и клянется в любви к России, все прекрасно понимают, что на самом деле он хочет двигаться в противоположном от Москвы направлении. В первую очередь это понимают его армянские избиратели, которые простили ему и поражение в войне, и экономический кризис, и все остальное - движение на запад для армян в Армении важней.

Пророссийский Кочарян набрал в 2,5 раза меньше голосов. Говорят, была низкая явка. Но не уверен, что при более высокой явке соотношение было бы другим.

Россия теряет Армению, и это уже очевидно, что бы ни говорили "хозяева дискурса" в российских медиа, а масса армян в Армении - против. Они не хотят быть форпостом России на Кавказе. 

А мы от них чего хотим? 

А мы и не знаем...

А.Б.



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