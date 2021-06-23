Российский футбол деградировал до уровня карликовых государств

В своих прогнозах насчёт выступления нашей сборной на Евро-2021 я немного ошибся. В матче с Бельгией ставил на разгром 0:5, но команда Черчесова всё же поупиралась, и проигрыш был не столь впечатляющий - 0:3. От встречи с третьесортной футбольной Финляндией ждал выморочную ничью, но тут ведомые Дзюбой игроки превзошли себя и сумели забить безответный гол. А вот результат игры с Данией я угадал точь-в-точь - 1:4. И тут не требовались предсказания какого-нибудь оракула-осьминога или кота Ахилла, достаточно было навыков болельщика, объективно оценивающего силы соперников. В то же самое время поразительными оказались результаты опросов на отечественных спортивных ресурсах накануне последнего матча, где большинство пользователей ставили на победу сборной России. Показатель, что деградировал не только российский футбол, деградировало само футбольное и околофутбольное сообщество страны.

Впрочем, у нас везде так. Работает пресловутая "единственная идеология патриотизма", когда патриотизм рассматривается как надежда на некое чудо. Мол, выйдут на поле кривоногие дядьки, каждый ударит себя ладонью в грудь, порвут они на себе рубахи (форму), вспомнят заветы предков и, помолясь, каким-то сверхъестественным образом закатят мяч в ворота соперника, который в отличие от них умеет хорошо играть в футбол. К сожалению, так не бывает. За сорок лет моих наблюдений за спортом нынешняя сборная РФ по футболу - слабейшая и самая безликая. СССР в своё время не раз обвиняли, что в популярнейшем виде спорта ему не удалось добиться значимых побед, хотя национальная советская команда выигрывала и первенство Европы, и Олимпийские игры. Но даже не выигрывая, сборная СССР не уступала никому в классе. Она проигрывала в острой борьбе равным по силе. Нынешняя сборная на голову слабее и Бельгии, и Дании, и ещё пары десятков европейских команд. Пожалуй, лишь среди Мальты, Сан-Марино и Лихтенштейна она может смотреться сколько-нибудь убедительно, а вот уже с Кипром и Люксембургом ей придётся отчаянно повозиться.

Несмотря на этот очевидный факт, наши рядовые болельщики и эксперты ждали каких-то побед. И ведь точно также наши люди ждут социально-экономических побед от правительства, от "Единой России", ждут внешнеполитических прорывов от Лаврова и Путина, никак не насытившись обещаниями ещё больше обещать. Ситуации аналогичные, и можно ставить знак равенства между поведением футбольных зрителей и, например, избирателей. Вот кто-то встанет не с той ноги, и наша защита не будет уже решетом, и после ударов наших нападающих, если они таки доберутся до штрафной площадки противника, мяч будет устремляться не в небо, а в сетку. Подобным же чудом расцветёт у нас производство, поднимется уровень жизни, появятся вместо коррупционеров и бюрократов настоящие государственные деятели, возродятся наука, медицина и т.д. А в итоге 0:3 и 1:4, и полная беспросветность, там вообще нечего ловить.

Правда, в футболе всё нагляднее. Весь патриотический флёр слетает после очередного унизительного поражения, и те, кто вчера надеялся на чудо, сегодня в своих откликах не жалеют беспощадных красок в описании негодных качеств Черчесова, Дзюбы и компании. Те, конечно, принесут извинения, но не забудут получить свои миллионы. Однако пройдёт не так уж много времени, начнётся отборочный цикл чемпионата мира, и всё повторится сначала. Успех в противостоянии с условным Кипром, надежда на выход из группы, а потом неминуемый провал. Впрочем, деградация отечественного футбола - по сути, такая малость. На фоне всего остального.