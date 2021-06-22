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Московский листок

Россия еще только готовится стать социальным государством?

Опубликовано 22.06.2021 в разделе комментариев 0

дети брак рождаемость
Россия еще только готовится стать социальным государством?

Президент России Владимир Путин отметил усилия депутатов Госдумы VII созыва по строительству социального государства

На встрече в Кремле с парламентариями в понедельник он сообщил, что за время работы депутатами было принято более 100 законов, касающихся поддержки материнства и детства.

Вообще-то Статья 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

То есть Россия – уже социальное государство, как минимум лет 30 уже. Так что там депутаты вместе с Путиным строят до сих пор?

Ну и касательно 100 законов в поддержку материнства и детства – может, лучше деньгами, а?

Хотя да, по 10 тысяч раздали… А что? 

Прямая раздача денег россиянам — очень опасный путь,

эффект для экономики в случае реализации соответствующей инициативы будет краткосрочным. Из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Ранее Набиуллина отмечала, что денежно-кредитная политика Банка России влияет только на спрос в экономике, поэтому печатание и раздача всем денег не приведет к её росту, а только разгонит инфляцию.

Я тоже думаю, не надо деньги раздавать, пусть постятся. А то привыкнут к трехразовому питанию – не отучишь…

А.Б.



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