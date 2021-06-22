Пока Россия встает с колен, граждан едят медведи

В результате нападения медведя на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» погиб подросток, еще один человек получил травмы. Всего в группе было 13 человек, медведь напал на них около озера Медвежье. Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края.

Надо сказать, нападения, в том числе и с трагическим исходом, медведей на человека – совсем не редкость в современном мире. Скажем, в США и Канаде от этого гибнет каждый год человек 200.

У нас, полагаю, статистика не лучше.

Вот очень хорошо, что технический прогресс развивается на уровне фантастики, но вот вероятность оказаться в желудке у медведя у современного человека, вместе с айфоном, спутниковой связью и прочим – отнюдь не нулевая.

Вообще медведь - это один из хищников, в пищевую цепочку которого входит человек. То есть ни волк, ни рысь, ни тигр человека как пищу не воспринимают, и нападают только когда чувствуют какую-то угрозу. А вот медведь на человека охотится.

Вот скажите честно, вы это знали раньше?

То есть отиправляясь в лес, где есть вероятность встречи с медведем, вы должны быть готовы к борьбе за свою жизнь. А вы готовы?

Или, может быть, государство как-то обеспечивает вам безопасность, хотя бы подробно информирует вас о ней?

Нет, конечно.

А.Б.