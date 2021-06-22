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Московский листок

Пока Россия встает с колен, граждан едят медведи

Опубликовано 22.06.2021 в разделе комментариев 2

медведь
Пока Россия встает с колен, граждан едят медведи

В результате нападения медведя на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» погиб подросток, еще один человек получил травмы. Всего в группе было 13 человек, медведь напал на них около озера Медвежье. Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края.

Надо сказать, нападения, в том числе и с трагическим исходом, медведей на человека – совсем не редкость в современном мире. Скажем, в США и Канаде от этого гибнет каждый год человек 200.

У нас, полагаю, статистика не лучше.

Вот очень хорошо, что технический прогресс развивается на уровне фантастики, но вот вероятность оказаться в желудке у медведя у современного человека, вместе с айфоном, спутниковой связью и прочим – отнюдь не нулевая.

Вообще медведь - это один из хищников, в пищевую цепочку которого входит человек. То есть ни волк, ни рысь, ни тигр человека как пищу не воспринимают, и нападают только когда чувствуют какую-то угрозу. А вот медведь на человека охотится.

Вот скажите честно, вы это знали раньше? 

То есть отиправляясь в лес, где есть вероятность встречи с медведем, вы должны быть готовы к борьбе за свою жизнь. А вы готовы?

Или, может быть, государство как-то обеспечивает вам безопасность, хотя бы подробно информирует вас о ней?

Нет, конечно. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Просто голос написал 22.06.2021 11:00
К сожалению, медведи жрали граждан во все века и не только в России. И если мишка решил вами отобедать, то не помогут никакие предупреждения. Спасти может только чудо...
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(без названия)
Голос из ада написал 22.06.2021 10:52
Выходит не зря едросы выбрали своим партийным символом медведя, который жрет дарагих рассеян с каждым годом все больше и больше...
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