Органчик за 54 миллиарда

При Минобрнауки создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», стоимость программы оценивается в 54 млрд руб.

Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов. Это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Припоминается сюжет из «Истории города Глупова», где один из градоначальников был оснащен подобным программно-аппаратным комплексом под названием «органчик». Однако о нагрузке на бюджет города Глупова в 54 миллиарда Салтыков-Щедрин ничего не сообщал… Фантазии не хватило.

А.Б.