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Московский листок

Немного о том, как в "красных" зонах работают врачи

Опубликовано 22.06.2021 автором Марина Литвинович в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Немного о том, как в "красных" зонах работают врачи
Немного о том, как в «красных» зонах моего Ленинградского округа работают врачи.
 
Сегодня в интернете появилась фотография из коридора 24 больницы, что на улице Писцовая 10 в Москве. И это не койки для больных, это «зона отдыха» для врачей, работающих там сутками напролет.
 
Маленькая деталь — температура в этом стеклянном парнике — около 40 градусов. Ну, чтобы врачи отдохнули с комфортом.
 
К сожалению, дикие условия, в которых приходится работать врачам, уже никого не удивляют. Но эта фотография прямо бросилась мне в глаза. Буквально вчера отмечался день медика и чиновники наперебой хвалили и поздравляли наших врачей, в Москве даже провели нашумевший бал. Но это на словах и под камеру.
 
Реальным выходом было бы, если бы у врачей был нормальный независимый профсоюз, тогда такие ситуации были бы просто невозможны. Очень надеюсь, что реальные профсоюзы все же будут возникать и становится сильнее - по мере взросления гражданского общества и гражданского самосознания.
 
От редакции: К сожалению, скотское отношение к врачам и вообще к медицинскому персоналу - это не только примета нынешнего времени.
 
В свое время, работал по распределению на "скорой" в одном не слишком близком подмосковном городе.
 
Станция "скорой" располагалась в бывшем постоялом дворе. Причем на втором этаже, где были помещения для людей, находился психоневрологический диспансер, а "скорая" занимала нижний этаж, где в давние времена держали лошадей. Окна были огромные - раньше это были выезды из конюшен, под ними снаружи сохранились даже каменные приступочки, с которых всадник мог удобно забираться на лошадь.
 
Для отдыха врачу полагался старый матрас без простыни, который стелился на медицинскую кушетку, и вповалку человек пять в комнатке, где раньше размещалась одна лошадь, и отдыхали между вызовами. Правда, для женщин полагалось свое стойло, для мужчин свое, отдельно.
 
Работа сутками, еда - что с собой принес. 
 
В конце смены - ритуал. Доктора доставали "рыжики", маленькие флакончики со спиртом, который старшая медсестра подкрашивала йодом, чтоб не пили. И выпивали - за окончание смены.
 
Из "рыжика" не пил ни разу, брезговал - отдавал коллегам. Я был первый в истории станции молодой специалист. В основном народ был тертый, после тюрьмы, после лечения от алкоголизма, просто профнепригодные. 
 
Как говаривали тогда: "Скорая, извините за выражение, помощь..."
 
Спрашиваете, почему я ушел из медицины? А я не ушел! А драпал оттуда как мог, аж пятки сверкали! 
 
Престиж врача, говорите? Гуманная профессия? Да, к кому угодно гуманная, только не к самим медикам. 
 
Анатолий Баранов


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Всего комментариев к статье: 3
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Если положительный результат теста ПЦР --- это ковид-19,
То таким написал 22.06.2021 12:53
это слишком многовато.Именно из-за бабла все это и будет продолжаться.
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Пора понять, что в цифровом концлагере медицина не нужна
Так что написал 22.06.2021 12:52
Народ уничтожают широкомасштабно, озверело.
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(без названия)
макмондуканто написал 22.06.2021 12:35
Разве врачам, работающим а красной зоне, не платят 30 тыс. за смену, и может быть можно за такие деньги и потерпеть.
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