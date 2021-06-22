Немного о том, как в "красных" зонах работают врачи

Немного о том, как в «красных» зонах моего Ленинградского округа работают врачи.

Сегодня в интернете появилась фотография из коридора 24 больницы, что на улице Писцовая 10 в Москве. И это не койки для больных, это «зона отдыха» для врачей, работающих там сутками напролет. Маленькая деталь — температура в этом стеклянном парнике — около 40 градусов. Ну, чтобы врачи отдохнули с комфортом.

К сожалению, дикие условия, в которых приходится работать врачам, уже никого не удивляют. Но эта фотография прямо бросилась мне в глаза. Буквально вчера отмечался день медика и чиновники наперебой хвалили и поздравляли наших врачей, в Москве даже провели нашумевший бал. Но это на словах и под камеру.

Реальным выходом было бы, если бы у врачей был нормальный независимый профсоюз, тогда такие ситуации были бы просто невозможны. Очень надеюсь, что реальные профсоюзы все же будут возникать и становится сильнее - по мере взросления гражданского общества и гражданского самосознания.

От редакции: К сожалению, скотское отношение к врачам и вообще к медицинскому персоналу - это не только примета нынешнего времени.

В свое время, работал по распределению на "скорой" в одном не слишком близком подмосковном городе.

Станция "скорой" располагалась в бывшем постоялом дворе. Причем на втором этаже, где были помещения для людей, находился психоневрологический диспансер, а "скорая" занимала нижний этаж, где в давние времена держали лошадей. Окна были огромные - раньше это были выезды из конюшен, под ними снаружи сохранились даже каменные приступочки, с которых всадник мог удобно забираться на лошадь.

Для отдыха врачу полагался старый матрас без простыни, который стелился на медицинскую кушетку, и вповалку человек пять в комнатке, где раньше размещалась одна лошадь, и отдыхали между вызовами. Правда, для женщин полагалось свое стойло, для мужчин свое, отдельно.

Работа сутками, еда - что с собой принес.

В конце смены - ритуал. Доктора доставали "рыжики", маленькие флакончики со спиртом, который старшая медсестра подкрашивала йодом, чтоб не пили. И выпивали - за окончание смены.

Из "рыжика" не пил ни разу, брезговал - отдавал коллегам. Я был первый в истории станции молодой специалист. В основном народ был тертый, после тюрьмы, после лечения от алкоголизма, просто профнепригодные.

Как говаривали тогда: "Скорая, извините за выражение, помощь..."

Спрашиваете, почему я ушел из медицины? А я не ушел! А драпал оттуда как мог, аж пятки сверкали!

Престиж врача, говорите? Гуманная профессия? Да, к кому угодно гуманная, только не к самим медикам.

Анатолий Баранов