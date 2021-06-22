Загадки начала войны

Прошло 80 лет после нападения Гитлера, но до сих пор в этой истории много белых пятен. Одно из них поведение Сталина в самом начале войны. Ошибки и другие несуразицы в записях посетителей кремлевского кабинета Сталина очень хорошо описал В. Мещеряков (https://www.libfox.ru/439556-vladimir-meshcheryakov-stalin-i-zagovor-voennyh-1941-g.html). Туда я и отсылаю заинтересованного читателя.

Он же обратил внимание на то, что в воспоминаниях Микояна, адмирала Кузнецова проскальзывает информация о том, что в Сталин в первые дни войны в своем кабинете отсутствовал. Например, Кузнецов не мог найти Сталина. Между тем в журнале посетителей и Кузнецов и Микоян значатся именно 22 и 23 июня. Это можно списать на забывчивость. Но об этом же говорит Хрущев в своих воспоминаниях и на 20 съезде, хотя здесь я могу ошибиться. Но Хрущев последний раз был в кабинете 16 июня и всего он там пробыл 15 минут. 21 июня он отбыл в Киев и долгое время в Москве не появлялся. Значит, кто-то ему сказал, и у него это отложилось в памяти. Ибо он узнал это 20 или 21 июня. Кто мог ему это сказать? И тут проявляются очень интересные факты, которые почему-то не были замечены ранее. 18 июня Молотов проводит в кабинете 4 часа 30 минут. 20 июня Молотов проводит в кабинете Сталина 4 часа и 50 минут, хотя до этого такого не было за исключением пары случаев в начале 1941 года (http://istmat.info/node/2116). Ну ладно, Молотов -заместитель Сталина и он нужен, но одновременно с Молотовым в кабинете 4 часа и 5 минут пробыл Берия. А такого не было никогда. 21 июня Молотов проводит в кабинете Сталина 4 часа 33 минуты, Ворошилов, Берия и Маленков - по 3 часа 55 минут. Но самое странное начинается 22 июня. Молотов в совокупности проводит в кабинете 10 часов 40 минут. Он выходил на 20 минут в 12-05, видимо, для выступления по радио. 23 июня в кабинете вместе с Молотовым до ухода всех находятся Маленков, Берия и Ворошилов.

Далее, если Молотов отсутствует, например, не смог прийти рано, то его подменяют Маленков, Ворошилов, Каганович и Берия. 26 июня Ворошилов отправляется на Западный фронт разгребать авгиевы конюшни, созданные генералом Павловым. Ворошилов возвращается 2 июля. И только 8 июня впервые в кабинете остаются два английских дипломата и переводчик без указанных членов Политбюро.

Наконец, есть воспоминания сотрудников Ближней дачи о том, что Сталина там в конце июня навещал его лечащий врач Преображенский. Однако почему-то история болезни Сталина этого периода уничтожена (http://loveread.me/view_global.php?id=89867). То, почему история болезни Сталина и его лечения после инсульта подчищена, понятно – хотели замаскировать убийство. Но зачем уничтожать историю болезни июня 1941 года?

Данные цифры можно интерпретировать по-разному. Но есть одно объяснение, которое учитывает все варианты. Сталин заболел 19 или 20 июня и его в кабинете стали подменять Молотов, Маленков Берия и Ворошилов. Это объясняет, почему вместо Сталин 22 июня выступал Молотов. Это объясняет, почему Гитлер напал, хотя у СССР было в разы больше танков и самолетов. Ему, видимо, сообщили о болезни Сталина. Он даже не сказал об этом своему союзнику Муссолини и уже после начала вторжения послал ему письмо.

Вторым интересным моментов является странное замачивание подвига пограничников, которые были под началом Берии, в первые дни войны. Кроме Брестской крепости об их подвиге мало кто знает. А оказывается, был на пути захватчиков рубеж обороны, который оказалось не так просто сломить. Это были погранвойска, находившиеся в составе НКВД и подчинявшиеся Лаврентию Берии. По плану «Барбаросса», пограничные заставы СССР требовалось уничтожить буквально в первые минуты после начала войны. На танкоопасных направлениях отводилось время на взятие погранзастав НКВД СССР не более 30-ти минут. Это направления, где находилась сухопутная граница с дорогами или граница по реке с мостами. В остальных случаях максимальное время взятия погранзастав – не более 90 минут (в некоторых случаях - до 120-ти минут). Это там, где было необходимо форсировать водные рубежи или рубежи с иными естественными преградами – например, в горной местности. При этом осуществлялась массированная поддержка войск Вермахта артиллерией, танками и бронированными машинами. Но уже в первый день войны этот план начал давать серьезные сбои. И причин тому было несколько.

Пограничники, как и все войска НКВД, были приведены в состояние полной боевой готовности уже в 21.00. 21 июня 1941 г. Пограничные заставы численностью в несколько десятков человек сражались чрезвычайно стойко, личный состав был хорошо подготовлен. Ни одна застава не дрогнула, не отступила и не сдалась! Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 715 пограничных застав, 485 из них в этот день подверглись нападению со стороны войск фашистской Германии, остальные заставы вступили в бой до 29 июня 1941 г. Все пограничные заставы обороняли порученные им участки: до одних суток – 257 застав, свыше одних суток – 20, более двух суток – 16, свыше трех суток – 20, более четырех и пяти суток – 43, от семи до девяти суток – 4, свыше одиннадцати суток – 51, свыше 12 суток – 55, свыше 15 суток – 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав. Они дрались в полном окружении, без связи и поддержки авиации. Превосходство немцев было 30-50, а на направлениях главного удара 600-кратным. Пограничники входили в структуру войск, возглавляемую уже 2 года Лаврентием Павловичем Берией. В погранвойска НКВД брали почти исключительно славян и далеко не всех подряд. На самом деле-мужество и преданность Родине была высочайшая! Пограничники в плен не сдавались вообще! И об этом надо повсеместно говорить и на этом надо воспитывать молодежь

Нигде на всем протяжении западных границ не было зафиксировано случаев самовольного оставления позиций или дезертирства. В плен попало не более 100 пограничников и то тяжело раненных. Погранзаставы сражались самоотверженно и организовано, ценой больших потерь они сумели на несколько дней, а то и недель затормозить продвижение врага. Советские пограничники - образец стойкости и необоримости духа, в целом, всей Русской нации! Товарищ Берия создал бессмертные по самоотверженности войска. Это настоящая ГВАРДИЯ 41 года! Лаврентий Берия создал боеспособные подразделения ведомства не только на границе, но и в тылу врага, создал целую сеть диверсионных групп, которые засылались различными способами или формировались при отступлении наших войск из крупных городов, который инициировал создание 4 управления НКВД, которое в свою очередь занималось координацией подпольных групп в тылу врага, вело успешную радиоигру, сливало дезу, выявляло диверсантов Абвера. Величайший вклад Лаврентия Берии в Победу СССР над фашизмом неоспорим.