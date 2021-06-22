Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обзор новостей: Путин сильно уступает по своей роли советским вождям

Опубликовано 22.06.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Сегодня день начала войны.

2 Владимир Путин сегодня в глазах граждан сильно уступает по своей роли в истории советским вождям Иосифу Сталину и Владимиру Ленину.

3 Армения твердо встала на путь, ведущий от России. https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Президент России Владимир Путин отметил усилия депутатов Госдумы VII созыва по строительству социального государства. https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Прямая раздача денег россиянам — очень опасный путь.

6 Как в «красных» зонах работают врачи. https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Органчик за 54 миллиарда. При Минобрнауки создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы". https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В результате нападения медведя на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» погиб подросток, еще один человек получил травмы. https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Полковник не воровал, он занимался благотворительностью на возмездной основе новости 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы восстановление монархии в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Путин сильно уступает по своей роли советским вождям
Обзор новостей: Путин сильно уступает по своей рол...
22.06.2021
Почему и как умирает наше государство
Почему и как умирает наше государство
20.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обзор новостей: Путин сильно уступает по своей роли советским вождям (0)
Загадки начала войны (13)
Немного о том, как в "красных" зонах работают врачи (18)
Органчик за 54 миллиарда (6)
Пока Россия встает с колен, граждан едят медведи (13)
Россия еще только готовится стать социальным государством? (10)
Армения твердо встала на путь, ведущий от России (35)
22 июня 1941 года. Европейские пособники нацистской Германии (38)
Обзор новостей: Президенты меряются... ну, чем могут (1)
Казахстан идет по пути оправдания нацизма (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: 100 000
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Марина Литвинович о работе врача
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Американский "развод". Эксперт о планах США изолировать Китай
Дарья Митина Дарья Митина: Посчитали - прослезились
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Проиграв войну, можно выиграть выборы: Почему Пашинян удержался у власти?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss