Обзор новостей: Путин сильно уступает по своей роли советским вождям

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Сегодня день начала войны.

2 Владимир Путин сегодня в глазах граждан сильно уступает по своей роли в истории советским вождям Иосифу Сталину и Владимиру Ленину.

3 Армения твердо встала на путь, ведущий от России. https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Президент России Владимир Путин отметил усилия депутатов Госдумы VII созыва по строительству социального государства. https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Прямая раздача денег россиянам — очень опасный путь.

6 Как в «красных» зонах работают врачи. https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Органчик за 54 миллиарда. При Минобрнауки создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы". https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В результате нападения медведя на туристическую группу в национальном парке «Ергаки» погиб подросток, еще один человек получил травмы. https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Полковник не воровал, он занимался благотворительностью на возмездной основе новости