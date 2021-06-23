В РФ разрешена дискриминация непривитых

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявления о "дискриминации непривитых".

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках", - заметил он.

А буквально накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой", в эфире радио "Вести FM".

Москалькова сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.

"Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - сказала она.

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Ну что тут скажешь?

В Конституции РФ есть слова: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств". (Статья 19 ч.2)

Москалькова, очевидно, исходит из того, что Конституция РФ все-таки есть, и она обязательна для исполнения.

А Песков - из того, что если закон мешает, его просто не исполняют.

Кто прав?

Тот, у кого нож...

А.Б.