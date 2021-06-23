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Московский листок

Выселение на оккупированной территории

Опубликовано 23.06.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Выселение на оккупированной территории

23 июня в 10-30 Любовь Васильевну Короткову (работающий пенсионер, ведущий инженер оборонного авиационного завода «Салют») собираются выкинуть из единственного жилья молодчики с фашистскими значками различия. Уточняем, что действие происходит вполне себе в Москве, а не на «любимой» кремлевскими «антифашистами» Украине.

Дополнительно уточняем, что пучок фасций украшает погоны прислужников чиновников и бизнесменов, не благодаря фантазии карикатуристов, а вполне себе официально. Именно такая эмблема судебных приставов утверждена российским государством. Автор материала считает данную символику вполне подходящей. Ценно, когда хозяева сей страны сами открыто демонстрируют, что считают себя фашистами и оккупантами, а нас - жителями оккупированной территории.

23 июня в 10-30 Любовь Васильевна проводит открытую уличную пресс-конференцию (рядом со своим жильем 9 тая ул. Соколиной горы д.9), в ходе которой расскажет всем интересующимся историю издевательства московских чиновников над ее семьей и другими семьями (жившими в данном доме).

Отметим, что накануне выселения Л.В. Коротковой было направлено открытое письмо гаранту нашей оккупации (извиняюсь, опечатка, конституции) Путину В.В. цитирую:

«Жилой дом 9 по 9 той улице Соколиной горы распоряжением правительства Москвы от 05.06.2019 №268-РП признан аварийным и подлежащим сносу.

Дом постройки 1932 года до сентября 2011 года находился в хозяйственном ведении предприятия ФГУП ММПП «Салют» и затем был передан в собственность Москвы на основании распоряжения от 18 декабря 2006 г. № 4509-р.

В период 2013-2014 г.г. ДЖП и ЖФ г. Москвы вопрос о расселении работников предприятия, живущих в этом доме, был в основном решен за исключением нескольких семей, расселении которых тоже рассматривалось, но при реорганизации ДЖП и ЖФ в ДГИ их расселение приостановили по неизвестной мне причине.

Недорасселение дает основание для подозрений в наличии коррупционной составляющей, т.к. в 2013 г. моей семье предлагали смотровой талон, но без основоустанавливающего документа.

Сейчас ДГИ утверждает: квартира 298 свободна, нас вообще не существует, мы являемся «самозахватчиками» жилья, хотя все необходимые документы о нашем вселении, выданные администрацией завода «Салют», у нас имеются.

Что бы моя семья добровольно покинула квартиру, с сентября 2020 г. дом оставили без отопления, горячей и холодной воды, вследствие чего дом и канализация промерзли. В феврале 2021 г. был отрезан газ, несмотря на то, что оплата была произведена по март 2021.

Такие издевательства чиновников довели меня до инфаркта.

Измайловский районный суд уже признал право ДГИ и ЦУГИ на наше немедленное выселение без предоставления моей семье иного жилья, хотя другого жилья семья не имеет. Судопроизводство провели в спешном порядке, когда я находилась на лечении. Справка об этом была предоставлена суду.

Судом и истцами (ДГИ и ЦУГИ) намеренно были проигнорированы:

Указания мэра Москвы С.С.Собянина на совещании от 02.11.2012 («… надо зафиксировать статус-кво тех людей, которые фактически там проживают, и навести порядок с документами. И никого не выселять);

- постановление правительства Москвы от 19.12.2012 г. №742-ПП;

- статьи 10.65, 67, ч.2 ст. 103 жилищного кодекса;

- постановления верховного суда РФ;

- мою оплату коммунальных услуг, электричества и газа;

- смотровой талон, выданный нам ДЖП и ЖФ в 2013 г.;

Конституционное право на жилье.

Все мои обращения в иные инстанции переадресовывались ими в ДГИ, откуда я получала одни отписки.

Создается впечатление, что своими неправовыми действиями чиновники подрывают доверие к правительству, вызывают недовольство населения.

Я прошу разобраться в таком бесчеловечном отношении к моей семье, работающей на оборонном предприятии, и не выселять на улицу без предоставления другого жилья.

Мне и моему мужу сейчас уже за 80 лет, из них каждый по 60 лет проработал на производстве.

С уважением, Короткова. Л.В»

 

 



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