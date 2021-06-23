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Московский листок

Депутат Енгалычева: Эта власть вам внушает, что ваш голос ничего не значит

Опубликовано 23.06.2021 в разделе комментариев 0

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева отвечаЕТ на один из самых распространённых упреков.



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