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Московский листок

В Москве запретили посещать кафе и рестораны без QR-кода

Опубликовано 23.06.2021 автором в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
В Москве запретили посещать кафе и рестораны без QR-кода

Власти Москвы запретили посещать кафе и рестораны без защиты от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Тестирование надо пройти в лаборатории города, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Его можно будет получить при использовании электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС ИНФО, единого портала Госуслуг или специального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля — она будет препятствовать проходу в зону посадочных мест посетителей без кодов. Предприятия, не следующие требованиям, смогут продавать продукцию только на вынос или доставку.

Законного в этом указе нет вообще ничего.

Его антизаконная сущность оправдывается только неким здравым смыслом, который якобы присущ Собянину и прочим представителям высшего истэблишмента.

Например, какой здравый смысл в перчатках и мутной жиже из санитайзеров, когда малую вероятность распространения вируса через контакт полностью устраняет полоскание простой водой? Но людей массово штрафовали за перчатки.

Какой здравый смысл в маске, если она не прикрывает носа, а то и рта? Да и вообще ничего не прикрывает в замкнутом помещении.

Какой здравый смысл в запретах передвигаться по Москве в автомобиле, как в прошлом году?

Ну а теперь посмотрим на здравый смысл делать ПЦР-тест за 3 дня до того, как собрался посетить кафе?

Не говоря о том, что по словам того же Собянина число повторных заражений и заражений привитых выросло в последнее время в 2 раза.

Ну ладно, ради сомнительной общественной пользы я откажусь от посещения едален. Но жрать-то я не перестану! А в продуктовых магазинах народу во много раз больше, чем в кафе. И если мне приспичит пожрать, то я как бомж сяду на скамейку или просто на бордюр, благо теперь их много, и буду есть – грязными руками, в сугубо антисанитарной обстановке. И уж точно без маски!

Вчера ночью на заправке я ставил стаканчик кофе на урну у входа в заправку, например. А за соседней урной пила кофе охранница заправки – внутри с полуночи нельзя, хотя там вообще никого не было! Это здравый смысл?

Или завтра без ПЦР-теста и в магазин будет нельзя? Как в пророчестве Иоанна Богослова: «…положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». QR-код, наверно…

Это, конечно, экзотика – если не принимать во внимание, что это священный текст для примерно миллиарда жителей земли.

Зато нас всех приучают к мысли, что если завтра Сергей Семенович издаст указ всем ходить раком, то никто даже не возмутится – встанут на карачки и поползут. Куда скажут. А что?



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