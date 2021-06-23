В России за два последних года резко сократилось количество пенсионеров: их стало на 1,27 миллиона меньше

Это рекордное значение за всю историю доступной статистики.

Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек.

С начала 2010-х в стране наблюдался непрерывный тренд на увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн человек в 2008-м году армия «пенсионеров» разрослась до 43,5 млн в 2018-м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с постепенным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст выхода на пенсии увеличился на полгода. Пенсионный фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий (на 41% меньше, чем в дореформенном 2018 году) и 287 тысяч пенсий по государственному пенсионному обеспечению (на 9% меньше), подсчитали «Открытые медиа».

В результате по итогам года в стране общее число пенсионеров уменьшилось на 326,2 тысячи человек.

В 2020 году число назначенных страховых пенсий сократилось на 6%, а социальных - на 16%, но вместо примерно 300 тысяч человек пенсионеров стало меньше сразу 568,7 тысячи.

В 2021 году пенсионный возраст снова поднялся до 56,5 года и у женщин и 61,5 года у мужчин, а пенсионеров за январь-март стало меньше на 379 тысяч человек.

Из 43,865 млн пенсионеров в начале 2019 года к апрелю 2021-го в стране осталось 42,598 млн. В годовом выражении это уменьшило расходы Пенсионного фонда на выплаты на 240 млрд рублей (при средней пенсии 15778 рублей).

По итогам 2020 года общая смертность в России выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек.-

В первом квартале 2021-го умерли еще 583,7 тысячи. Рост смертности - на 26,9% в годовом выражении - стал рекордным с массового голода 1947 года.