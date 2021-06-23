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Московский листок

Лишенцы

Опубликовано 23.06.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Лишенцы

В России общее число граждан, которым государство запретило баллотироваться на выборах, составило не менее 9 миллионов человек.

На данный момент около 8% от общего числа избирателей лишены права участия в выборах и эта цифра еще может вырасти, сказано в докладе «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году». Исследование подготовлено движением «Голос», которое российские власти считают иностранным агентом.

В докладе указано, что ситуация значительно ухудшилась по сравнению с 2016 годом, когда проходили предыдущие выборы в Государственную думу. В частности, сейчас появилось 50 новых уголовных составов, по которым граждане лишаются пассивного избирательного права.

Более того, в июне вступили в силу поправки, не дающие быть избранными россиянам, «причастных» к деятельности организаций, которые были признаны постфактум «экстремистскими».

По итогам Всесоюзной переписи 1926 года население в СССР составляло 147 027 915 человек. Лишённых права голоса в стране было 1 040 894 человека (1,63 % от общего количества избирателей).

В 1927 году не имели права голоса уже 3 038 739 человек (4,27 % избирателей).

Но 9 процентов лишенцев - это в 3 раза больше! Никакому кровавому Сталину не пришло бы в голову лишить гражданских прав кажого десятого строителя социализма.

Конституция РСФСР 1937 года предоставила избирательные права всему населению.

А.Б.



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